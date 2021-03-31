Более 330 миллионов евро перевели в 2020 году в Украину наши сограждане, живущие и работающие за рубежом. Больше всего средств поступило из Польши, Литвы, Германии, Венгрии и Великобритании.

Такую информацию по итогам своей деятельности обнародовал онлайн-сервис денежных переводов TransferGo. Согласно его статистике, объем перечисленных денег в прошлом году вырос на 75%, количество транзакций – на 74%, если сравнивать с показателями 2019 года.

Читайте также Польша ужесточила карантин и изменила правила въезда для иностранцев

Переводы TransferGo сейчас доступны уже из 38 стран. В последнее время появились направления, откуда количество транзакций существенно увеличивается: в частности –​ Монако, Мальта, Люксембург, Греция, Швейцария.

Объем перечисленных денег в прошлом году существенно вырос / Фото Pexels

По подсчетам Министерства социальной политики, в 2019 году насчитывалось 3,2 миллиона трудовых мигрантов из Украины. В 2021 году, по оценке Института демографии и социальных исследований, количество таких лиц составляет 2,5 – 3 миллиона человек.

Сравнивая эти цифры, можно предположить, что пандемия Covid-19 и карантинные меры существенно не повлияли на масштабы трудовой миграции. Так же на стабильном уровне оставался и объем переводов денег от украинцев за рубежом. Как отмечается в отчете Национального банка, в 2020 году он даже вырос почти на 2%.

Социологическая группа "Рейтинг", которая проводила опрос касательно миграционных настроений среди украинцев в 2019 – 2020 годах, установила, что эти настроения даже усилились. Если два года назад о выезде за границу задумывалось 35% жителей Украины, то в прошлом году – уже 38%. Больше всего склонными к миграции были люди в возрасте 18-29 и 30-39 лет – 61% и 52% соответственно.

Как повлияла пандемия на украинцев за рубежом

TransferGo тоже провел внутренний опрос среди своих клиентов, чтобы выяснить, как повлиял коронавирусный кризис на жизни наших земляков за пределами Украины. Большинство из респондентов подтвердили, что они продолжали регулярно посылать деньги в Украину, даже если стали зарабатывать меньше. В то же время участники опроса были почти единодушны в том, что 2020 год выдался достаточно тяжелым и существенно изменил их жизненные ценности.

Украинцы отправляли деньги в Украину несмотря на пандемию / Фото Unsplash

"Безусловно для моей семьи это был тяжелый год, как и для большинства людей в мире. К сожалению, пандемия унесла жизни нескольких близких нашей семье людей. И это наталкивает на мысль, что наше время очень ограничено, поэтому каждую минуту нужно ценить на вес золота. Но среди всех проблем были и положительные моменты, важнейшим из которых стало рождение ребенка", – рассказывает Иван А. из Великобритании.

Изменилось мое отношение к окружающим. Я больше времени стал уделять себе и своей семье, начал ставить в приоритет собственные интересы, – говорит Роман Ш. из Польши.

Однако это же опрос показал, что несмотря на новые сложности, большинство из мигрантов пока не настроены возвращаться домой. Например, Татьяна П. за период локдауна дважды теряла работу в Великобритании, но все равно решила остаться.

Ей приходится помогать родителям, которые живут в Украине, а с украинской зарплатой средств на это не хватало. Для Татьяны очень важно, что близкие ей люди имеют регулярную финансовую поддержку от нее, особенно в нынешнее кризисное время.

В 2020 году, когда передвижение между странами было ограничено, а в некоторые периоды даже невозможно, наша компания бесперебойно обеспечивала работу сервиса, чтобы украинцы имели возможность быстро и выгодно переводить деньги из Европы своим близким и родным в Украину, – отмечает Юрий Синенький, менеджер по маркетингу TransferGo.

Юрий Синенький / Фото TransferGo

Юрий сам живет за границей, поэтому из первых уст знает, чем живут клиенты компании, какие у них потребности и, что немаловажно, когда они переводят средства домой. Все эти пожелания компания стремится максимально учесть.

Сегодня уже более 2,5 миллиона человек во всем мире являются клиентами TransferGo. Ведь это клиентоориентированный сервис, цель которого сделать отправление денежных переводов таким же простым и доступным, как отправление текстовых сообщений. Компания позаботилась о том, чтобы ее украинские клиенты имели возможность получить сопровождение на родном языке, позвонив или написав сообщение в службу поддержки.

Это интересно Пасха в Польше 2021: когда празднуют и сколько выходных

В 2020 году сервис инвестировал 10 миллионов долларов в свое развитие и расширение функционала. В частности, одним из ключевых событий стало начало сотрудничества с платежными системами Visa и MasterCard, что позволило клиентам сервиса мгновенно отправлять и получать деньги на любую банковскую карточку не только в Украину, но и в любую из стран Европы.