Туристам назвали 4 курорти в Туреччині "як у Греції", але набагато дешевші

У світлі погодних катаклізмів, що вплинули на відпочинок у Греції, та запровадження місцевою владою нових податків для туристів, мандрівники починають вивчати альтернативні напрямки для відпочинку. Одним з таких напрямків є Туреччина, де багато регіонів все ще зберігають дух багатого культурного минулого Греції.

Однак, для тих туристів, які не готові розлучатися з чарівністю грецьких селищ, але хочуть більше безпеки та економії, чудовим варіантом може стати Туреччина. Які 4 курорти такі "як у Греції", але набагато дешевші, – читайте нижче!

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4 курорти Туреччини, здатні замінити відпочинок у Греції

Бодрум

Курортна зона та історичний порт на Егейському морі, відомий своїм білосніжним Старим містом, прикрашеним яскравими дверима та квітучими бугенвіліями, нагадує затишні рибальські селища на грецьких островах. Попри численні історичні пам'ятки, такі як Бодрумський замок та античний театр, цей регіон приваблює відвідувачів насамперед як пляжний напрямок, пропонуючи кілометри піщаних пляжів уздовж бірюзової води.

Місцева кухня та звичаї Бодрума, заселеного греками до того, як їх витіснили турки, перебувають під сильним впливом колишніх грецьких мешканців. Грецький острів Кос лежить лише за два десятки кілометрів від узбережжя.



Бодрум / Фото Unsplash

У серпні туристи можуть знайти більш доступні варіанти проживання в Бодрумі порівняно з Косом. У той час як чотиризірковий готель на Косі може коштувати 549 доларів за ніч, аналогічні пропозиції в Бодрумі починаються від 225 доларів. Крім того, дешевші номери в невеликих бутик-готелях зазвичай коштують 60 доларів.

Мармарис

У жвавому місті Мармарис, розташованому на турецькому Середземномор'ї, відвідувачі можуть відчути яскраву атмосферу Бірюзового узбережжя. Відомий своїми кришталево чистими водами та ліберальним соціальним середовищем, Мармарис вирізняється з-поміж решти Туреччини.

Від відпочинку на безтурботному муніципальному гальковому пляжі до прогулянок жвавою вулицею Бар-стріт з безліччю невимушених барів і нічних клубів, Мармарис пропонує щось для любителів природи і любителів вечірок. Це популярний напрямок, який задовольняє найрізноманітніші інтереси.

У Мармарисі, популярному туристичному напрямку, розташованому всього за кілька годин їзди на поромі від грецького острова Родос, відвідувачі можуть розраховувати на значну економію витрат на харчування порівняно з сусіднім Бодрумом. Згідно з повідомленнями, туристи в Мармарисі можуть витрачати приблизно на 50 – 60% менше на харчування в ресторанах.



Мармарис / Фото Unsplash

Готелі в Мармарисі також більш доступні: найдешевші пропозиції за скромний двомісний номер стартують від 60 доларів, а середній номер у тризірковому готелі коштує від 85 доларів. Більш люксові готелі з системою "все включено" коштують у межах 350 – 400 доларів.

Сельчук

У маленькому, спокійному містечку, розташованому за годину їзди від Ізміра вздовж Егейського моря, знаходиться ідеальне місце для любителів культури. Відоме як ворота до Ефеса, одного з найвизначніших археологічних пам'яток Середземномор'я, це місто пропонує зазирнути в історію.

Ефес, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, може похвалитися залишками процвітаючого грецького міста з 3000-річною історією. Відвідувачі можуть оглянути грандіозний театр, частково збережений центральний проспект і легендарну Бібліотеку Цельса, де лише відреставрований фасад нагадує про її колишню велич.



Зруйноване місто Ефес / Фото thistravellife.com

У Сельчуку, містечку, розташованому за межами Ефеса, туристи можуть оглянути залишки колись величного храму Артеміди та замку Аясулук. Попри свою багату історичну спадщину, Сельчук вважається одним з найдоступніших культурних напрямків в Євразії. Проживання в місцевих тризіркових готелях коштує від 52 до 83 доларів за ніч, тоді як відвідувачі зазвичай витрачають в середньому 33 долари на їжу під час свого перебування.

Імброс/Гекчеада

Формально відомий як Імброс і названий Гекчеада з 1970-х років, цей острів більшу частину свого існування належав Греції, аж до 20 століття, коли його остаточно передали Туреччині відповідно до міжнародного договору.

Мінарети виросли там, де раніше були дзвіниці, увінчані православними хрестами, демографічний склад населення змінився з грецької на турецьку більшість, а грецька мова тепер не так широко поширена у внутрішніх районах острова, як це було в період розквіту острова.



Імброс / Фото iStock

Однак його давня чарівність все ще живе: згідно з грецькою міфологією, саме тут морський бог Посейдон тримав стайні для своїх крилатих коней. Про минулі часи також нагадують мальовничі вітряки на вершинах пагорбів, чарівні рибальські села і старі грецькі церкви.

Крім захопливої історії та безлюдних пляжів Північного Егейського моря, Імброс/Гекчеада є домом для низки сімейних гостьових будинків, ціни в яких стартують від 60 доларів за ніч.