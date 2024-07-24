Однако, для тех туристов, которые не готовы расставаться с очарованием греческих поселков, но хотят больше безопасности и экономии, отличным вариантом может стать Турция. Какие 4 курорта такие "как в Греции", но гораздо дешевле, – читайте ниже!

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4 курорта Турции, способны заменить отдых в Греции

Бодрум

Курортная зона и исторический порт на Эгейском море, известный своим белоснежным Старым городом, украшенным яркими дверями и цветущими бугенвилиями, напоминает уютные рыбацкие поселки на греческих островах. Несмотря на многочисленные исторические памятники, такие как Бодрумский замок и античный театр, этот регион привлекает посетителей прежде всего как пляжное направление, предлагая километры песчаных пляжей вдоль бирюзовой воды.

Местная кухня и обычаи Бодрума, заселенного греками до того, как их вытеснили турки, находятся под сильным влиянием бывших греческих жителей. Греческий остров Кос лежит всего в двух десятках километров от побережья.



Бодрум / Фото Unsplash

В августе туристы могут найти более доступные варианты проживания в Бодруме по сравнению с Косом. В то время как четырехзвездочный отель на Косе может стоить 549 долларов за ночь, аналогичные предложения в Бодруме начинаются от 225 долларов. Кроме того, более дешевые номера в небольших бутик-отелях обычно стоят 60 долларов.

Мармарис

В оживленном городе Мармарис, расположенном на турецком Средиземноморье, посетители могут ощутить яркую атмосферу Бирюзового побережья. Известный своими кристально чистыми водами и либеральной социальной средой, Мармарис отличается от остальной Турции.

От отдыха на беззаботном муниципальном галечном пляже до прогулок по оживленной улице Бар-стрит с множеством непринужденных баров и ночных клубов, Мармарис предлагает что-то для любителей природы и любителей вечеринок. Это популярное направление, которое удовлетворяет самые разные интересы.

В Мармарисе, популярном туристическом направлении, расположенном всего в нескольких часах езды на пароме от греческого острова Родос, посетители могут рассчитывать на значительную экономию расходов на питание по сравнению с соседним Бодрумом. Согласно сообщениям, туристы в Мармарисе могут тратить примерно на 50 – 60% меньше на питание в ресторанах.



Мармарис / Фото Unsplash

Отели в Мармарисе также более доступны: самые дешевые предложения за скромный двухместный номер стартуют от 60 долларов, а средний номер в трехзвездочном отеле стоит от 85 долларов. Более люксовые отели с системой "все включено" стоят в пределах 350 – 400 долларов.

Сельчук

В маленьком, спокойном городке, расположенном в часе езды от Измира вдоль Эгейского моря, находится идеальное место для любителей культуры. Известный как ворота в Эфес, одного из самых значительных археологических памятников Средиземноморья, этот город предлагает заглянуть в историю.

Эфес, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, может похвастаться остатками процветающего греческого города с 3000-летней историей. Посетители могут осмотреть грандиозный театр, частично сохранившийся центральный проспект и легендарную Библиотеку Цельса, где лишь отреставрированный фасад напоминает о ее былом величии.



Разрушенный город Эфес / Фото thistravellife.com

В Сельчуке, городке, расположенном за пределами Эфеса, туристы могут осмотреть остатки некогда величественного храма Артемиды и замка Аясулук. Несмотря на свое богатое историческое наследие, Сельчук считается одним из самых доступных культурных направлений в Евразии. Проживание в местных трехзвездочных отелях стоит от 52 до 83 долларов за ночь, тогда как посетители обычно тратят в среднем 33 доллара на еду во время своего пребывания.

Имброс/Гекчеада

Формально известный как Имброс и названный Гекчеада с 1970-х годов, этот остров большую часть своего существования принадлежал Греции, вплоть до 20 века, когда его окончательно передали Турции в соответствии с международным договором.

Минареты выросли там, где раньше были колокольни, увенчанные православными крестами, демографический состав населения изменился с греческого на турецкое большинство, а греческий язык теперь не так широко распространен во внутренних районах острова, как это было в период расцвета острова.



Имброс / Фото iStock

Однако его древнее очарование все еще живет: согласно греческой мифологии, именно здесь морской бог Посейдон держал конюшни для своих крылатых коней. О былых временах также напоминают живописные ветряные мельницы на вершинах холмов, очаровательные рыбацкие деревни и старые греческие церкви.

Кроме увлекательной истории и безлюдных пляжей Северного Эгейского моря, Имброс/Гекчеада является домом для ряда семейных гостевых домов, цены в которых стартуют от 60 долларов за ночь.