Це майже 70 доларів. Щоб скористатися цією можливістю, потрібно подати письмову заяву у довільній формі.

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Як біженці можуть отримати одноразову фінансову допомогу в Польщі

Кошти покликані компенсувати вимушено переселеним особам початкові витрати на харчові продукти, одяг та взуття, предмети гігієни та інші базові речі.

Для отримання допомоги потрібно подати за місцем проживання відповідну заяву. Її слід віднести до відділу соцвиплат уженду гміни або до відділу соцвиплат уженду міста. Заява повинна бути у письмовому вигляді та містити дані про:

ім'я та прізвище особи;

дату народження;

громадянство;

стать;

дані документу, на основі якого людина в'їхала до Польщі;

інформацію про дату в'їзду до Польщі;

адресу тимчасового проживання;

контактний телефон та емейл;

номер PESEL.

Зверніть увагу! На кожного члена родини потрібно створити і подати окрему заяву.

До слова, до Польщі з України від початку воєнних дій переїхало вже близько 2 мільйони українських громадян.

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