Это почти 70 долларов. Чтобы воспользоваться этой возможностью, следует подать письменное заявление в произвольной форме.
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Как беженцы могут получить единовременную финансовую помощь в Польше
Денежные средства призваны компенсировать вынужденно переселенным лицам первоначальные расходы на пищевые продукты, одежду и обувь, предметы гигиены и другие базовые вещи.
Для получения помощи следует подать по месту жительства соответствующее заявление. Его нужно отнести к отделу соцвыплат уженду гмины или к отделу соцвыплат уженду города. Заявление должно быть в письменном виде и содержать сведения о:
- имя и фамилию человека;
- дату рождения;
- гражданство;
- стать;
- данные документа, на основе которого человек въехал в Польшу;
- информацию о дате въезда в Польшу;
- адрес временного проживания;
- контактный телефон и эмейл;
- номер PESEL.
К слову, в Польшу из Украины с начала военных действий переехало уже около 2 миллиона украинских граждан.
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