3 важливі послуги, що надають українцям у польському консульстві

Ми не втомимося нагадувати українцям, які перебувають в Польщі, що у разі виникнення будь-яких проблем з документами (й не тільки), вони можуть звернутися за допомогою до консульства.

Тим часом розповімо, з якими питаннями можуть звертатися громадяни України до консульських установ Польщі.

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Три важливі послуги, які можуть отримати українські біженці

Продовжити термін дії закордонного паспорта. Рятуючись від війни, деякі українці перебувають за кордоном уже майже 3 місяці. Трапляються випадки, що за цей час закінчується термін дії закордонного паспорта. Однак це не проблема. Звернувшися до польського консульства, вам продовжать його ще на 5 років. Внести відомості про дітей до паспорта одного з батьків або законного представника. Оформити свідоцтво про підтвердження особи. Якщо у вас з документів є лише внутрішній паспорт старого зразка.

Як документи потрібно мати при собі

Закордонний паспорт;

Свідоцтво про народження для дитини;

Копії всіх документів;

Дві фотокартки 3,5 × 4,5.

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Усі послуги в консульстві безкоштовні та надаються без посередників. У Польщі консульські установи зараз працюють по буднях з 9:00 до 16:00.