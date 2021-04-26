У понеділок 19 квітня троє українців разом зі своїм другом-поляком прогулювалися лісом поблизу селища Сомоніно, що неподалік Гданська. Чоловіки вирішили вперше вийти на вулицю після 2 тижневого карантину, передбаченого після приїзду з України, і в той же вечір стали місцевими героями.

Інцидент трапився близько 19 години вечора. Коли темрява вже накривала небосхил, один із чоловіків помітив вдалечині відблиски прив'язаної до гілки дерева помаранчевої мотузки, і коли підійшов ближче, то зрозумів, що на ній висить людина.

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Хлопець не розгубився й одразу ж почав звільняти молодого юнака із петлі. Вмить до нього підбігли інші чоловіки та допомогли опустити самогубця на землю, після чого надали йому першу невідкладну допомогу.

Він був холодний, дуже блідий та не подавав жодних ознак життя. Однак через деякий час я відчув, що він почав дихати,

– розповідає Євген, один із рятівників.

Після цього хлопці викликали швидку, і самогубця оперативно госпіталізували. Як з'ясувалося згодом, вкоротити собі віку намагався 25 річний житель Картузького повіту. Юнака таки вдалося врятувати.

Що відомо про рятівників

Усі троє українців приїхали на заробітки з селища міського типу Веселинове, що у Миколаївській області. Чоловіки працювали на польську будівельну компанію RADBUR.

Імена рятівників:

Євген Климович;

Євген Федорчук;

Олег Бодіян.

Пресофіцер поліції в Картузах Пьотр Гданець дав ціле інтерв'ю щодо цього випадку.

Як поліція, ми не маємо жодних коштів чи ресурсів, призначених для винагород за такий вид героїзму. Однак їх вчинок безумовно буде вшанований,

– наголосив пресофіцер.

Вже згодом роботодавець героїв Мацей Чапієвський за небайдужість виділив їм грошові премії.

Я дуже пишаюся нашими працівниками. Це однозначно героїчна поведінка, адже немає нічого дорожчого за життя та збереження цього життя для іншої людини. Такий вчинок вартий захоплення, поваги та визнання,

– вважає Чапієвський.