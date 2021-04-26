В понедельник 19 апреля трое украинцев вместе со своим другом-поляком прогуливались по лесу вблизи поселка Сомонино, недалеко от Гданьска. Мужчины решили впервые выйти на улицу после 2 недельного карантина, предусмотренного после приезда из Украины, и в тот же вечер стали местными героями.

Инцидент произошел около 19 часов вечера. Когда темнота уже накрывала небосвод, один из мужчин заметил вдалеке блики привязанной к ветке дерева оранжевой веревки, и когда подошел ближе, то понял, что на ней висит человек.

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Парень не растерялся и сразу же начал освобождать молодого юношу из петли. Моментально к нему подбежали другие мужчины и помогли опустить самоубийцу на землю, после чего оказали ему первую неотложную помощь.

Он был холодный, очень бледный и не подавал никаких признаков жизни. Однако через некоторое время я почувствовал, что он начал дышать,

– рассказывает Евгений, один из спасителей.

После этого ребята вызвали скорую, и самоубийцу оперативно госпитализировали. Как выяснилось позже, покончить с собой пытался 25 летний житель Картузкого повета. Юношу удалось спасти.

Что известно о спасителях

Все трое украинцев приехали на заработки из поселка городского типа Веселиново, что в Николаевской области. Мужчины работали на польскую строительную компанию RADBUR.

Имена спасителей:

Евгений Климович;

Евгений Федорчук;

Олег Бодиян.

Пресофицер полиции в Картузах Петр Гданец дал целое интервью по этому случаю.

Как полиция, мы не имеем никаких средств или ресурсов, предназначенных для вознаграждений за такой вид героизма. Однако их поступок безусловно будет отмечен,

– заявил пресофицер.

Уже позже работодатель героев Мацей Чапиевский за неравнодушие выделил им денежные премии.

Я очень горжусь нашими сотрудниками. Это однозначно героическое поведение, ведь нет ничего дороже жизни и сохранения этой жизни для другого человека. Такой поступок стоит восхищения, уважения и признания,

– считает Чапиевский.