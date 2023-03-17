Найгірша робота для українців: біженцям назвали 3 небезпечних вакансії за кордоном
Джерело:інстаграм Руслани Бровчук
Українські біженці активно працевлаштовуються за кордоном. Багато хто знайшов високооплачувані вакансії і забезпечив собі стабільний дохід, а хтось ще в пошуках роботи. На жаль, найбільша кількість вакансій доступна на ту роботу, на яку місцеві погоджуються неохоче.
3 найгірші вакансії закордоном
Спеціаліст з працевлаштування Руслана Бровчук назвала три вакансії, які є найгіршими закордоном. Вона порадила українським біженцям не поспішати займати місця у цих галузях.
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Підприємство із виготовлення фарб та лаків
Бровчук нагадала, наскільки небезпечним є отруєння парами хімікатів. Можна не лише захворіти, а й померти через сильну інтоксикацію.
Якщо ви працювали чи працюєте на такому виробництві і вас часто турбує задишка, сухість очей, кашель чи постійний головний біль – це лише перші дзвіночки страшніших хвороб,
– каже вона.
Організм буде повільно уражатись продуктами розпаду, а шкідливі речовини – накопичуватися в органах – мозку, легенях та печінці.
Сміттєпереробний завод
Працівникам м'ясопереробних заводів видають спецодяг, але він не забезпечить повного захисту. Постійна робота з відходами передбачає не тільки нестерпний запах, а й контакт з бактеріями – і зараження різноманітними інфекціями.
Фахівець пояснює, що за таку важку роботу вам не заплатять гарні гроші, натомість ви ризикуєте набагато більше.
Птахофабрика
Локацію підприємств з виробництва м'яса птиці та яєць можна знайти із заплющеними очима – за запахом. Це можуть підтвердити всі, хто хоч раз був поруч із такими фермами.
Якщо ви маєте слабкий імунітет, маєте великий ризик підхопити низку захворювань,
– попереджає експерт.
Тому порадила таким людям не звертати увагу на подібні вакансії.
Птахофабрика – не найкраща робота для здоров'я / Фото nationalbusinesscapital.com