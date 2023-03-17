Найгірша робота для українців: біженцям назвали 3 небезпечних вакансії за кордоном

Спеціаліст з працевлаштування Руслана Бровчук назвала три вакансії, які є найгіршими закордоном. Вона порадила українським біженцям не поспішати займати місця у цих галузях.

Читайте також Наскільки в Польщі вищі зарплати, ніж в Україні

Підприємство із виготовлення фарб та лаків

Бровчук нагадала, наскільки небезпечним є отруєння парами хімікатів. Можна не лише захворіти, а й померти через сильну інтоксикацію.

Якщо ви працювали чи працюєте на такому виробництві і вас часто турбує задишка, сухість очей, кашель чи постійний головний біль – це лише перші дзвіночки страшніших хвороб,

– каже вона.

Організм буде повільно уражатись продуктами розпаду, а шкідливі речовини – накопичуватися в органах – мозку, легенях та печінці.

Сміттєпереробний завод

Працівникам м'ясопереробних заводів видають спецодяг, але він не забезпечить повного захисту. Постійна робота з відходами передбачає не тільки нестерпний запах, а й контакт з бактеріями – і зараження різноманітними інфекціями.

Фахівець пояснює, що за таку важку роботу вам не заплатять гарні гроші, натомість ви ризикуєте набагато більше.

Птахофабрика

Локацію підприємств з виробництва м'яса птиці та яєць можна знайти із заплющеними очима – за запахом. Це можуть підтвердити всі, хто хоч раз був поруч із такими фермами.

Якщо ви маєте слабкий імунітет, маєте великий ризик підхопити низку захворювань,

– попереджає експерт.

Тому порадила таким людям не звертати увагу на подібні вакансії.



Птахофабрика – не найкраща робота для здоров'я / Фото nationalbusinesscapital.com