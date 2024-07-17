Це відкриває безліч варіантів пляжного відпочинку, які варто розглянути тим, хто шукає унікальний і незабутній досвід. Є щонайменше 3 неєвропейські країни Середземномор'я, відпочинок у яких буде нічим не гіршим, ніж, наприклад, у Греції чи Італії, але, до того ж обійдеться в рази дешевше.

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3 країни Середземномор'я, які варті уваги туристів влітку

Марокко

Найзахідніша країна Північної Африки лежить на узбережжі Атлантичного океану та Середземного моря. Попри те, що середземноморське узбережжя коротше, воно може похвалитися химерними рибальськими селами та піщаними пляжами. Для тих, хто шукає альтернативу Іспанії, Марокко є ідеальним місцем для відпочинку.

Країну прикрашають історичні руїни, приморські медіни та розкішні мавританські палаци. Марокканці, колись відомі як маври, що правили могутньою імперією, яка простягалася звідси до Південної Європи.

Не все Марокко має середземноморський характер, але якщо ви відпочиваєте десь між Тетуаном і Надором, знайдете ті самі побілені старі міста, фортеці на вершинах пагорбів, екзотичні ринки й жваві пристані для яхт, які ви зазвичай асоціюєте з його європейськими сусідами.



Мальовниче Марокко / Фото Unsplash

До того ж, у нещодавньому дослідженні компанії Budget Your Trip було виявлено, що Марокко пропонує більш доступний варіант для мандрівників у порівнянні з Іспанією та іншими подібними країнами. Середньоденні витрати на відпочинок у Марокко оцінюються в 67 доларів на одного мандрівника, а загальні витрати на тиждень становлять 469 доларів. Цей бюджетний напрямок пропонує особливо недорогі варіанти харчування та проживання.

Алжир

У Середземноморському басейні Алжир залишається одним із маловідомих скарбів регіону. Багато мандрівників до Північної Африки часто оминають увагою цю країну через складні візові вимоги. Однак, бюрократичні перепони переважують унікальні та корисні враження, які Алжир може запропонувати туристам.

В Алжирі на відвідувачів чекає безліч чудес, від побудованого французами колоніального центру міста Алжир до збереженої османської цитаделі в портовому місті Оран. Країна може похвалитися чудовими римськими руїнами в Тімгаді та мальовничими пляжами в Джіджелі.

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Коли справа доходить до транспортних витрат, Алжир може вважатися незвіданою територією для багатьох туристів. Оцінки можуть сильно відрізнятися через невелику кількість відвідувачів. Однак для економних мандрівників тиждень в Алжирі можна провести, витративши 200 доларів на їжу і 350 доларів на проживання в готелі.

Туніс

У Тунісі туристи можуть побачити такі історичні місця, як руїни Карфагена, амфітеатр Ель-Джем, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та мальовниче місто Сіді-Бу-Саїд. Попри суворі візові вимоги та обмежену кількість туристів, Туніс пропонує унікальну та ідеальну альтернативу для мандрівників, які шукають культурних вражень.



Туніс / Фото Unsplash

Порівнюючи країни Північної Африки, було визначено, що Туніс дуже схожий на Середземноморський регіон. Це стосується таких особливостей, як старовинні бруковані міста вздовж блакитного узбережжя, велика кількість свіжих морепродуктів і добре розвинена місцева індустрія гостинності. Для любителів пляжного відпочинку найпопулярнішим місцем у Тунісі є мальовничий курортний острів Джерба, відомий своїм кришталево чистим морем.

Нещодавнє порівняння показало, що курортний відпочинок у Тунісі є більш доступним, ніж у Південній Європі, попри схожі краєвиди Середземного моря та погодні умови. В середньому, вартість ночівлі в готелі становить лише 52 долари, а страви в місцевих ресторанах коштують лише 3 долари.