28 квітня у Польщі реєструватимуть на щеплення від COVID-19 тридцятирічних: графік вакцинації

Джерело:polskieradio24.pl
28 квітня у Польщі відбудеться реєстрація на вакцинацію людей у віці 30-39 років, які протягом першого кварталу 2021 року заповнювали анкети про готовність отримати щеплення від SARS-CoV-2. Реєстрація на щеплення від коронавірусу здійснюється згідно з графіком, складеним урядом Польщі.
Далі така можливість буде надана людям у віці 18-29 років, які підтвердили намір вакцинуватися між січнем та березнем 2021 року. Реєстрація для них розпочнеться 4 травня.
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Людей від 30 до 39 років провакцинують однією з доступних у Польщі вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Johnson & Johnson. Старші за зазначений вік особи повинні були підтвердити своє бажання вакцинуватися раніше. Кінцеві терміни реєстрації для них спливають найближчим часом:
З 7 травня реєстрація поширюватиметься на три роки. Таким чином:
28 квітня 2021 року у Польщі реєструватимуть на щеплення від COVID-19 тридцятирічних / Фото Unsplash