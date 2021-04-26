28 квітня у Польщі реєструватимуть на щеплення від COVID-19 тридцятирічних: графік вакцинації

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Джерело:

polskieradio24.pl

28 квітня у Польщі відбудеться реєстрація на вакцинацію людей у віці 30-39 років, які протягом першого кварталу 2021 року заповнювали анкети про готовність отримати щеплення від SARS-CoV-2. Реєстрація на щеплення від коронавірусу здійснюється згідно з графіком, складеним урядом Польщі.

Далі така можливість буде надана людям у віці 18-29 років, які підтвердили намір вакцинуватися між січнем та березнем 2021 року. Реєстрація для них розпочнеться 4 травня. 

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Графік вакцинації

Людей від 30 до 39 років провакцинують однією з доступних у Польщі вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Johnson & Johnson. Старші за зазначений вік особи повинні були підтвердити своє бажання вакцинуватися раніше. Кінцеві терміни реєстрації для них спливають найближчим часом:

  • 26 квітня є останнім днем, коли зареєструвати на вакцинацію можуть особи 1974 та 1975 років народження.
  • 27 квітня вважається останнім терміном реєстрації для людей 1976 та 1977 років народження.
  • 28 квітня – для народжених у 1978 та 1979 роки.
  • 29 квітня – для осіб 1980 та 1981 років народження.
  • 30 квітня – для народжених у 1982 та 1983 роки. 

З 7 травня реєстрація поширюватиметься на три роки. Таким чином:

  • 7 травня – відкриється реєстрація для осіб 1994, 1995 та 1996 років народження.
  • 8 травня – для тих, хто народився у 1997, 1998 та 1999 роках.
  • 9 травня – отримати електронне направлення на вакцинацію зможуть особи 2000, 2001 та 2003 років народження.


28 квітня 2021 року у Польщі реєструватимуть на щеплення від COVID-19 тридцятирічних / Фото Unsplash