28 квітня у Польщі реєструватимуть на щеплення від COVID-19 тридцятирічних: графік вакцинації

28 квітня у Польщі відбудеться реєстрація на вакцинацію людей у віці 30-39 років, які протягом першого кварталу 2021 року заповнювали анкети про готовність отримати щеплення від SARS-CoV-2. Реєстрація на щеплення від коронавірусу здійснюється згідно з графіком, складеним урядом Польщі.

Далі така можливість буде надана людям у віці 18-29 років, які підтвердили намір вакцинуватися між січнем та березнем 2021 року. Реєстрація для них розпочнеться 4 травня.

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Графік вакцинації

Людей від 30 до 39 років провакцинують однією з доступних у Польщі вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Johnson & Johnson. Старші за зазначений вік особи повинні були підтвердити своє бажання вакцинуватися раніше. Кінцеві терміни реєстрації для них спливають найближчим часом:

26 квітня є останнім днем, коли зареєструвати на вакцинацію можуть особи 1974 та 1975 років народження.

є останнім днем, коли зареєструвати на вакцинацію можуть особи років народження. 27 квітня вважається останнім терміном реєстрації для людей 1976 та 1977 років народження.

вважається останнім терміном реєстрації для людей років народження. 28 квітня – для народжених у 1978 та 1979 роки.

– для народжених у роки. 29 квітня – для осіб 1980 та 1981 років народження.

– для осіб років народження. 30 квітня – для народжених у 1982 та 1983 роки.

З 7 травня реєстрація поширюватиметься на три роки. Таким чином:

7 травня – відкриється реєстрація для осіб 1994, 1995 та 1996 років народження.

– відкриється реєстрація для осіб років народження. 8 травня – для тих, хто народився у 1997, 1998 та 1999 роках.

– для тих, хто народився у роках. 9 травня – отримати електронне направлення на вакцинацію зможуть особи 2000, 2001 та 2003 років народження.



28 квітня 2021 року у Польщі реєструватимуть на щеплення від COVID-19 тридцятирічних / Фото Unsplash