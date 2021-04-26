28 апреля в Польше состоится регистрация на вакцинацию людей в возрасте 30-39 лет, которые в течение первого квартала 2021 года заполняли анкеты о готовности получить прививку от SARS-CoV-2. Регистрация на прививку от коронавируса осуществляется согласно графику, составленному правительством Польши.

Далее такая возможность будет предоставлена ​​людям в возрасте 18-29 лет, которые подтвердили намерение вакцинироваться между январем и мартом 2021 года. Регистрация для них начнется 4 мая.

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График вакцинации

Людей от 30 до 39 лет вакцинируют одной из доступных в Польше вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson. Люди старше указанного возраста должны были подтвердить свое желание вакцинироваться раньше. Конечные сроки регистрации для них всплывают в ближайшее время:

26 апреля является последним днем, когда зарегистрировать на вакцинацию могут лица 1974 и 1975 годов рождения.

27 апреля считается последним сроком регистрации для людей 1976 и 1977 годов рождения.

28 апреля – для родившихся в 1978 и 1979 годы.

– 29 апреля – для лиц 1980 и 1981 годов рождения.

– 30 апреля – для родившихся в 1982 и 1983 годы.

С 7 мая регистрация будет распространяться на три года. Таким образом:

7 мая – откроется регистрация для лиц 1994, 1995 и 1996 годов рождения.

– 8 мая – для тех, кто родился в 1997, 1998 и 1999 годах.

– 9 мая – получить электронное направление на вакцинацию смогут лица 2000, 2001 и 2003 годов рождения.