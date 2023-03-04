25 англійських фраз, які стануть в пригоді біженцям за кордоном

4 березня 2023, 14:20
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Джерело:

телеграм-канал Англійська для українців

За даними ООН, приблизно 10 мільйонів українців емігрували за кордон через велику війну в Україні. Окрім пошуку житла чи роботи, актуальне для наших земляків залишається питання комунікації.

І для вирішення справ одразу після прибуття до країни вам необхідно запастися універсальним набором слів англійською мовою. При цьому вас зрозуміють не лише в англомовних країнах. Адже, як усім відомо, англійська давно стала міжнародною мовою.

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Словник тематичних фраз для українських біженців

  • To flee (one’s country) – покидати країну;
  • A refugee – біженець;
  • To request refugee status – просити статус біженця;
  • To grant refugee status – надати статус біженця;
  • A forced migration / forced displacement – вимушена міграція /переміщення;
  • An asylum seeker – той, хто шукає прихисток;
  • An asylum claim – прохання надання прихистку;
  • An asylum interview – співбесіда для надання притулку;
  • To apply / to file an application – подавати заяву;
  • Proceedings – процедура, судова справа;
  • An embassy – посольство;
  • A residence permit – дозвіл на проживання;
  • Border crossing – перетин кордону;
  • A crossing point – пункт пропуску (перетину кордону);
  • Instructions on the right to appeal – інструкції щодо права на оскарження;
  • To abstain from – утримуватись, стриматись;
  • Refusal of visa – відмова у видачі візи;
  • Access to the judiciary – доступ до судової системи;
  • Access to housing – доступ до житла;
  • To agree to / to consent to – погоджуватись (на), давати згоду;
  • To certify nationality and identity – підтверджувати (засвідчити) громадянство та особу;
  • Approved territorial scope of application – затверджена територіальна сфера застосування;
  • Postponement / extension – відстрочка, відтермінування / продовження;
  • Persecution – переслідування;
  • Crimes against humanity – злочини проти людства;
  • Expulsion / refoulement – заслання, вигнання.

Автор: Назарій Сорока