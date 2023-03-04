25 англійських фраз, які стануть в пригоді біженцям за кордоном
4 березня 2023, 14:20Читать новость на русском
За даними ООН, приблизно 10 мільйонів українців емігрували за кордон через велику війну в Україні. Окрім пошуку житла чи роботи, актуальне для наших земляків залишається питання комунікації.
І для вирішення справ одразу після прибуття до країни вам необхідно запастися універсальним набором слів англійською мовою. При цьому вас зрозуміють не лише в англомовних країнах. Адже, як усім відомо, англійська давно стала міжнародною мовою.
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Словник тематичних фраз для українських біженців
- To flee (one’s country) – покидати країну;
- A refugee – біженець;
- To request refugee status – просити статус біженця;
- To grant refugee status – надати статус біженця;
- A forced migration / forced displacement – вимушена міграція /переміщення;
- An asylum seeker – той, хто шукає прихисток;
- An asylum claim – прохання надання прихистку;
- An asylum interview – співбесіда для надання притулку;
- To apply / to file an application – подавати заяву;
- Proceedings – процедура, судова справа;
- An embassy – посольство;
- A residence permit – дозвіл на проживання;
- Border crossing – перетин кордону;
- A crossing point – пункт пропуску (перетину кордону);
- Instructions on the right to appeal – інструкції щодо права на оскарження;
- To abstain from – утримуватись, стриматись;
- Refusal of visa – відмова у видачі візи;
- Access to the judiciary – доступ до судової системи;
- Access to housing – доступ до житла;
- To agree to / to consent to – погоджуватись (на), давати згоду;
- To certify nationality and identity – підтверджувати (засвідчити) громадянство та особу;
- Approved territorial scope of application – затверджена територіальна сфера застосування;
- Postponement / extension – відстрочка, відтермінування / продовження;
- Persecution – переслідування;
- Crimes against humanity – злочини проти людства;
- Expulsion / refoulement – заслання, вигнання.