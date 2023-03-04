25 англійських фраз, які стануть в пригоді біженцям за кордоном

За даними ООН, приблизно 10 мільйонів українців емігрували за кордон через велику війну в Україні. Окрім пошуку житла чи роботи, актуальне для наших земляків залишається питання комунікації.

І для вирішення справ одразу після прибуття до країни вам необхідно запастися універсальним набором слів англійською мовою. При цьому вас зрозуміють не лише в англомовних країнах. Адже, як усім відомо, англійська давно стала міжнародною мовою.

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Словник тематичних фраз для українських біженців