Все більше українців хочуть виїхати з країни: що про це сказав Зеленський

20 травня Володимир Зеленський провів пресконференцію з нагоди другої річниці перебування на посаді, де відповів на питання, які зараз найбільше хвилюють громадськість. Зокрема, чому так багато українців прагнуть виїхати за кордон і чи як цьому зарадити.

Президент запевнив, що уряд робить все можливе, аби запобігти цьому явищу. Та додав, що розуміє причини, які спонукають українців шукати кращих умов життя за межами Батьківщини.

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Що сказав Зеленський про бажання українців покинути країну

Журналістка політичного ток-шоу "Свобода Слова", ведучим якого є Савік Шустер, зазначила, що минулого місяця команда їхнього проєкту замовила репрезентативне соціологічне дослідження у Liberty Report. Його результати показали, що 23% українців хочуть покинути Україну та виїхати за кордон. А серед молоді зі Сходу країни мають бажання стати іммігрантами аж 50% респондентів.

Володимир Зеленський підкреслив, що ця ситуація є дуже складна. Він сказав, що йому зрозумілі мотиви людей, особливо молоді зі Сходу. Люди хочуть стабільної ситуації та прагнуть себе реалізувати, а для цього, зазначив президент, насамперед треба закінчити війну.

Окрім війни, українців мотивують покинути Батьківщину корупція та безробіття. З приводу першого, Зеленський згадав про санкційну політику, роботу ради з приводу перезавантаження судів та диджиталізацію країни.

Щодо втрати українцями роботи, то президент погодився, що коронавірус дійсно руйнує малий та середній бізнес. І додав, що у цій ситуації підтримка держави має велике значення.

Чи є позитив

Водночас Зеленський вважає, що багато важливих змін в Україні вже відбулися. Наприклад, середній заробіток жителів Маріуполя є доволі високим, на думку президента.

Часто їздить на Схід очільник держави теж зі стратегічною метою. Каже, що запрошує із собою інвесторів та послів, аби ті бачили реальну ситуацію.

Чому ми проводили економічний форум саме в Маріуполі? Щоб інвестори приїжджали й бачили, що там безпечно. Чому я так часто їжджу на Донбас і беру з собою послів? Бо вони є амбасадорами своїх країн. Я дуже багато їжджу на Донбас з ними й показую їм: ось ситуація на контактній лінії, а ось – ситуація в містах, містечках, селищах. Бачите? Давайте вкладати гроші,

– поділився президент.

Також він вважає, що з рівнем заробітних плат в Україні не все так погано. Він навів порівняння з Польщею: мовляв, середня заробітна платня у Польщі та Україні може бути майже тотожною. Тим паче якщо враховувати той факт, що багато аспектів життя у Польщі є дорожчими.

Якщо ви подивитеся на середню зарплату в Польщі і порівняєте її з середньою зарплатою вже в багатьох містах України, то вона сильно наближується. Варто зважати, що в Польщі житло і комунальні дорожчі,

– доповнив Зеленський.

Зрештою, хоч деякі люди й виїжджають з України, безперечно є і ті, які приїжджають, що не слід ігнорувати.

А от Савік Шустер – приїхав. Когось ми все ж таки повертаємо,

– пожартував президент.

Зеленський згадав і побудову інфраструктурних доріг на Закарпатті, Прикарпатті, в Луганській і Донецькій областях та пояснив, чому це важливо.

Всі жителі мають відчувати захист держави

На конференції торкнулися й теми видачі паспортів інших країн, зокрема угорських на Закарпатті. Зеленський розповів, що відчуває впливи інших держав і розуміє ризики, тому держава має захищати етнічні меншини, показувати, що думає і піклується про них. На думку, президента, якщо, наприклад, Закарпаття тривожать потопи через те, що раніше там вирубали багато лісів, то політики повинні їхати туди та розв'язувати проблему на місці.

Пресконференція Володимира Зеленського: дивіться відео