Президент заверил, что правительство делает все возможное, чтобы предотвратить это явление. И добавил, что понимает причины, побуждающие украинцев искать лучших условий жизни за пределами родины.

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Что сказал Зеленский о желании украинцев покинуть страну

Журналистка политического ток-шоу "Свобода слова", ведущим которого является Савик Шустер, отметила, что в прошлом месяце их команда заказала репрезентативное социологическое исследование в Liberty Report . Его результаты показали, что 23% украинцев хотят покинуть Украину и уехать за границу . А среди молодежи с Востока страны хотят стать иммигрантами до 50% респондентов .

Владимир Зеленский подчеркнул, что эта ситуация очень сложная. Он сказал, что ему понятны мотивы людей, особенно молодежи с Востока. Люди хотят стабильной ситуации и стремятся себя реализовать, а для этого, отметил президент, в первую очередь нужно закончить войну .

Кроме войны, украинцев мотивируют покинуть страну коррупция и безработица . По поводу первого, Зеленский вспомнил о санкционной политике, работе совета по поводу перезагрузки судов и диджитализации страны .

По поводу потери украинцами работы, то президент согласился, что коронавирус действительно разрушает малый и средний бизнес . И добавил, что в этой ситуации поддержка государства имеет большое значение.

Есть ли позитив

В то же время Зеленский считает, что многие важные изменения в Украине уже состоялись . Например, средний заработок жителей Мариуполя является довольно высоким , по мнению президента.

Часто ездит на восток глава государства тоже со стратегической целью. Говорит, что приглашает с собой инвесторов и послов, чтобы те видели реальную ситуацию.

Почему мы проводили экономический форум именно в Мариуполе? Чтобы инвесторы приезжали и видели, что там безопасно. Почему я так часто езжу на Донбасс и беру с собой послов? Потому что они являются амбасадорами своих стран. Я очень много езжу на Донбасс с ними и показываю им: вот ситуация на контактной линии, а вот – ситуация в городах, городках, поселках. Видите? Давайте вкладывать деньги,

– поделился президент.

Также он считает, что с уровнем заработных плат в Украине не все так плохо . Он привел сравнение с Польшей: мол, средняя заработная плата в Польше и Украине может быть почти такой же . Тем более если учитывать тот факт, что в основном жизнь в Польше дороже .

Если вы посмотрите на среднюю зарплату в Польше и сравните ее со средней зарплатой уже во многих городах Украины, то она сильно приближается. Стоит учитывать, что в Польше жилье и коммунальные дороже,

– дополнил Зеленский.

В конце концов, хоть некоторые люди выезжают из Украины, бесспорно есть и те, которые приезжают, не следует это игнорировать.

А вот Савик Шустер – приехал. Кого-то мы все же возвращаем,

– пошутил президент.

Зеленский вспомнил и построение инфраструктурных дорог на Закарпатье, Прикарпатье, в Луганской и Донецкой областях и объяснил, почему это важно.

Все жители должны чувствовать защиту государства

На конференции коснулись и темы выдачи паспортов других стран, в частности венгерских на Закарпатье. Зеленский рассказал, что чувствует влияния других государств и понимает риски , поэтому государство должно защищать этнические меньшинства , показывать, что думает и заботится о них. По мнению президента, если, например, Закарпатье тревожат потопы из-за того, что раньше там вырубили много лесов, то политики должны ехать туда и решать проблему на месте.