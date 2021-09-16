23 із 27 осіб, приєднаних до апаратів ШВЛ у Варшаві, є невакцинованими

У медичному закладі Szpital Południowy, який спеціалізується на лікуванні осіб з коронавірусом, з початку серпня до середини вересня 27 осіб потребували апаратів для штучної вентиляції легень. З них 23 людини жодного разу не були щеплені проти COVID-19. Інші чотири особи мали супутні захворювання та слабкий імунітет.

Про це заявила Моніка Беут-Лутик, прессекретар мерії. Таким чином у польській столиці ще раз нагадали про важливість та ефективність вакцинації.

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Четверта хвиля охопить тих, хто не прищепився і не перехворів раніше. У них немає захисту від Дельти, нового, більш заразного штаму. Таким людям загрожують серйозні ускладнення або навіть смерть. Тепер навіть молоді нещеплені люди не можуть відчувати себе в безпеці, оскільки вірус шукає нові шляхи,

– наголошує Войцех Фелешко, імунолог з Університетського клінічного центру Варшавського медичного університету.

Експерти попереджають, що четверту хвилю більше відчують воєводства з найнижчим рівнем вакцинації. Це Підляське (40,2% вакцинованих жителів), Любельське (42,5% вакцинованих жителів) і Підкарпатське (36,5% вакцинованих жителів) воєводства.