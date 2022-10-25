21 штрафний бал: український водій встановив рекорд з порушень в Польщі

Українець за одну поїздку на автомобілі в Польщі зумів не лише нарватися на штраф у майже 2 тисячі злотих, а й отримати рекордну кількість штрафних балів.

Рекордне порушення на дорозі в Польщі

Польські поліцейські, які патрулювали Томашівське шосе, зупинили для перевірки водія BMW, який перевищив швидкість на 26 кілометрів на годину та обганяв інші авто на пішохідному переході. Інцидент трапився неподалік села Тарнаватка, що у Люблінському воєводстві.

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Порушником виявився 40-річний українець. Чоловіка оштрафували на 1900 злотих, крім цього, йому нарахували 21 штрафний бал.

У Польщі за правопорушення на дорогах, крім штрафів, нараховують штрафні бали. Максимально можлива кількість штрафних балів на рахунку водія – 24, після цього в нього відбирають права і позбавляють права кермування авто. Водії з досвідом менш як 1 рік мають ліміт в 20 балів.

У поліції нагадали, що обгін на пішохідному переході є порушенням, яке підпадає під поняття так званої рецидивної злочинності. Вчинення цього порушення двічі протягом двох років тягне за собою подвійний розмір штрафу.



Відеореєстратор поліції зафіксував правопорушника / Фото KPP Tomaszów Lubelski