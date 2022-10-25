Рекордное нарушение на дороге в Польше

Польские полицейские, патрулировавшие Томашевское шоссе, остановили для проверки водителя BMW, который превысил скорость на 26 километров в час и обгонял другие авто на пешеходном переходе. Инцидент произошел недалеко от села Тарнаватка в Люблинском воеводстве.

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Нарушителем оказался 40-летний украинец. Мужчину оштрафовали на 1900 злотых , кроме этого, ему начислили 21 штрафной балл.

К слову! В Польше за правонарушения на дорогах кроме штрафов начисляют штрафные баллы. Максимально возможное количество штрафных баллов на счету водителя – 24, после этого у него отбирают права и лишают права вождения авто. Водители с опытом менее 1 года имеют лимит в 20 баллов.

В полиции напомнили, что обгон на пешеходном переходе является нарушением, подпадающим под понятие так называемой рецидивной преступности. Совершение этого нарушения дважды в течение двух лет влечет двойной размер штрафа.