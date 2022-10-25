Рекордное нарушение на дороге в Польше
Польские полицейские, патрулировавшие Томашевское шоссе, остановили для проверки водителя BMW, который превысил скорость на 26 километров в час и обгонял другие авто на пешеходном переходе. Инцидент произошел недалеко от села Тарнаватка в Люблинском воеводстве.
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Нарушителем оказался 40-летний украинец. Мужчину оштрафовали на 1900 злотых, кроме этого, ему начислили 21 штрафной балл.
В полиции напомнили, что обгон на пешеходном переходе является нарушением, подпадающим под понятие так называемой рецидивной преступности. Совершение этого нарушения дважды в течение двух лет влечет двойной размер штрафа.
Видеорегистратор полиции зафиксировал правонарушителя / Фото KPP Tomaszów Lubelski