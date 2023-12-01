Названо європейську столицю "розумного" туризму 2024: хто переміг і чому

Європейська комісія обрала нову столицю "розумного" туризму. На 2024 рік нею став ірландський Дублін. Тоді як італійське місто Гроссето назвали піонером європейського "зеленого" туризму.

Їх відзначили за сталий розвиток, доступність, цифровізацію та розвиток культурної спадщини. Дублін і Гроссето були відібрані серед 40 напрямків у 21 країні.

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Що таке розумний туризм?

Розумний туризм – це ініціатива Європейської Комісії, яка фінансується в рамках програми COSME.

Він має на меті зробити туристичний сектор більш інноваційним, використовуючи цифрові технології, щоб надати туристам більш ефективні, персоналізовані та приємні враження. Одночасно сприяючи стійкості та управлінню туристичними напрямками.

Влада європейських країн активізувала свої зусилля, щоб сприяти швидкому відновленню туристичного сектору, який сильно постраждав від поширення коронавірусу та його нових різновидів.

Столиці "розумного" туризму в ЄС обирають із 2019-го. Раніше ними ставали Гельсінкі, Ліон, Малага, Ґетеборг та інші міста.

У 2024 році столиця "розумного" туризму – Дублін

Дублін, столиця Ірландія, був оголошений європейською столицею "розумного" туризму на 2024 рік.

Також назвали і піонера європейського "зеленого" туризму – ним стало італійське місто Ґроссето.

Місто Гроссето назвали піонером європейського "зеленого" туризму / Фото Expedia

Міста-переможці увійдуть до мережі розумних та стійких туристичних напрямків у Європі та отримають фінансову та інформаційну підтримку ЄС.

Як приз вони також отримають від Європейської комісії рекламну підтримку та допомогу у виготовленні сувенірної продукції.

Які міста у світі є найдорожчими?

The Economist оприлюднив щорічний рейтинг найдорожчих міст для життя. Цього року визначились одразу два лідери – Цюрих і Сінгапур.

Торішній лідер списку Нью-Йорк опустився на третє місце, розділивши його з Женевою. Які міста світу є найдорожчими для життя та де в цьому списку Україна – дізнайтеся за посиланням.