За війну проти України: Празький суд засудив громадянина Чехії до 20 років ув'язнення

Міський суд Праги засудив громадянина Чехії Іржи Урбанека до 20 років ув'язнення за звинуваченням у тероризмі. Чоловік брав участь у бойових діях на боці військ окупанта під прізвиськом "Бегемот" з 2015 року.

За попередніми даними, Урбанек підтримував проросійські сили щонайменше до січня 2018 року. Окрім патрулювання та будівництва окопів, є докази того, що "Бегемот" брав участь у збройних боях проти української армії, зокрема у населених пунктах Мар'їнка, Спартак та Красногорівка.

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Вирок суду

Адвокат Урбанека висловлював сумніви щодо правової класифікації вчинків підзахисного та терміну ув'язнення, однак прокурор наполягав саме на 20 роках позбавлення волі. Крім цього, захист не вбачав дописи та фото свого підопічного у мережі фейсбук доказом його участі у боях.

Судова палата стала на бік обвинувачення. За словами судді Гани Крестинової, докази є дуже переконливими:

Навіть залучення та участь у терористичних підрозділах вже робить його виконавцем зазначених злочинів,

– наголосила чеська суддя.

Гана Крестинова додала, що сепаратистський рух однозначно має на меті порушити Конституцію України та її територіальну цілісність, тому й згідно з чеським законодавством класифікується як терористичне угрупування.

Докази участі Урбанека у війні проти України, представлені у суді / Фото idnes.cz

Адвокат Урбанека не зміг сконтактувати з підопічним протягом судового процесу. Громадянину Чехії, який воював проти України, вирок оголосили заочно. Якщо засуджений не здасться правоохоронцям, щоб відбути покарання, йому загрожує додаткове покарання за статтею переховування від правосуддя.