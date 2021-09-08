По предварительным данным, Урбанек поддерживал пророссийские силы как минимум до января 2018 года. Кроме патрулирования и строительства окопов, есть доказательства того, что "Бегемот" участвовал в вооруженных боях против украинской армии, в частности в населенных пунктах Марьинка, Спартак и Красногоровка.

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Решение суда

Адвокат Урбанека высказывал сомнения относительно правовой классификации поступков подзащитного и срока заключения, однако прокурор настаивал именно на 20 годах лишения свободы. Кроме этого, защита отказывалась классифицировать посты и фото своего подопечного в сети фейсбук как доказательства его участия в боях.

Судебная палата встала на сторону обвинения. По словам судьи Ганы Крестиновой, доказательства являются очень убедительными:

Даже привлечение и участие в террористических подразделениях уже делает его исполнителем указанных преступлений,

– отметила чешская судья.

Гана Крестинова добавила, что сепаратистское движение однозначно имеет целью нарушить Конституцию Украины и ее территориальную целостность, поэтому и в соответствии с чешским законодательством классифицируется как террористическая группировка.

Доказательства участия Урбанека в войне против Украины, представленные в суде / Фото idnes.cz

Адвокат Урбанека не смог связаться с подопечным в течение судебного процесса. Гражданину Чехии, который воевал против Украины, приговор объявили заочно. Если осужденный не сдастся правоохранителям, чтобы понести наказание, ему грозит дополнительное наказание по статье сокрытия от правосудия.