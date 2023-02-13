Варшаву визнали найкращим туристичним напрямком у Європі: хто ще потрапив до рейтингу

Ресурс провів опитування серед понад півмільйона мандрівників зі 178 країн світу. В результатах підкреслюють, що Варшава ще й вважається одним з найбезпечніших місць для відпочинку в Європі.

Читайте також Місто, що надихає: 10 визначних місць в Любліні, які повинен побачити кожен

Варшава була єдиним польським містом, яке включили до довгого переліку. Мерія навіть запустила велику кампанію із закликом голосувати за столицю щодня. Як бачимо, результат успішний.

Красива, доброзичлива, зелена, відкрита, що ідеально підходить для сімейного відпочинку, культурного відпочинку, шопінгу, романтичного відпочинку – Варшава може запропонувати щось кожному,

– відзначають автори рейтингу.

На сайті компанії радять прогулятися красивими парками, відпочити на міських пляжах, скористатися відмінною гастрономічною пропозицією. Зазначають, що приїжджати можна в будь-який час року, адже в польській столиці завжди знайдеться чим зайнятися.

20 найкращих європейських напрямків для подорожей у 2023

Варшава, Польща.

Афіни, Греція.

Марибор, Словенія.

Відень, Австрія.

Читтаделла, Італія.

Ессен, Німеччина.

Веспрем, Угорщина.

Лондон, Великобританія.

Гренобль, Франція.

Мангейм, Німеччина.

Порту-Санту (Мадейра), Португалія.

Толедо, Іспанія.

Фаял (Азорські острови), Португалія.

Родос, Греція.

Копенгаген, Данія.

Тосса-де-Мар, Іспанія.

Аскона-Локарно, Швейцарія.

Мілос, Греція.

Прага, Чехія.

Сольєр, Іспанія.