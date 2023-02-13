Варшаву признали лучшим направлением для путешествий по Европе в 2023 году
Ресурс провел опрос среди более полумиллиона путешественников из 178 стран мира. В результате подчеркивают, что Варшава еще и считается одним из самых безопасных мест для отдыха в Европе.
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Варшава была единственным польским городом, включившимся в длинный перечень. Мэрия даже запустила большую кампанию с призывом голосовать за столицу каждый день. Как видим, результат успешный.
Красивая, дружелюбная, зеленая, открытая, что идеально подходит для семейного отдыха, культурного отдыха, шопинга, романтического отдыха – Варшава может предложить что-то каждому,
– отмечают авторы рейтинга.
На сайте компании советуют прогуляться по красивым паркам, отдохнуть на городских пляжах, воспользоваться отличным гастрономическим предложением. Приезжать можно в любое время года, ведь в польской столице всегда найдется чем заняться.
20 лучших европейских направлений для путешествий в 2023
- Варшава, Польша.
- Афины, Греция.
- Марибор, Словения.
- Вена, Австрия.
- Читтаделла, Италия.
- Эссен, Германия.
- Веспрем, Венгрия.
- Лондон, Великобритания.
- Гренобль, Франция.
- Мангейм, Германия.
- Порту-Санту (Мадейра), Португалия.
- Толедо, Испания.
- Фаял (Азорские острова), Португалия.
- Родос, Греция.
- Копенгаген, Дания.
- Тосса-де-Мар, Испания.
- Аскона-Локарно, Швейцария.
- Милос, Греция.
- Прага, Чехия.
- Соллер, Испания.