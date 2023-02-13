Ресурс провел опрос среди более полумиллиона путешественников из 178 стран мира. В результате подчеркивают, что Варшава еще и считается одним из самых безопасных мест для отдыха в Европе.

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Варшава была единственным польским городом, включившимся в длинный перечень. Мэрия даже запустила большую кампанию с призывом голосовать за столицу каждый день. Как видим, результат успешный.

Красивая, дружелюбная, зеленая, открытая, что идеально подходит для семейного отдыха, культурного отдыха, шопинга, романтического отдыха – Варшава может предложить что-то каждому,

– отмечают авторы рейтинга.

На сайте компании советуют прогуляться по красивым паркам, отдохнуть на городских пляжах, воспользоваться отличным гастрономическим предложением. Приезжать можно в любое время года, ведь в польской столице всегда найдется чем заняться.

20 лучших европейских направлений для путешествий в 2023

Варшава, Польша.

Афины, Греция.

Марибор, Словения.

Вена, Австрия.

Читтаделла, Италия.

Эссен, Германия.

Веспрем, Венгрия.

Лондон, Великобритания.

Гренобль, Франция.

Мангейм, Германия.

Порту-Санту (Мадейра), Португалия.

Толедо, Испания.

Фаял (Азорские острова), Португалия.

Родос, Греция.

Копенгаген, Дания.

Тосса-де-Мар, Испания.

Аскона-Локарно, Швейцария.

Милос, Греция.

Прага, Чехия.

Соллер, Испания.

Обратите внимание: ранее авиакомпания British Airways провела исследование с целью определить 10 лучших мест для семейного отдыха. Наиболее удачными направлениями признали Краков, Лиссабон и Дубай.