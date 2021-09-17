Під виглядом офіційної діяльності учасники схеми пропонували громадянам України "знайти" польських предків, на основі чого ті могли б виготовити картку поляка та дозвіл на постійне проживання у Польщі. Злочинна група вводила в оману клієнтів і видавала їм підроблені документи, вказуючи на їх оригінальність.

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Під час обшуку правоохоронці виявили великі суми грошей, знаряддя для підробки документів, а також понад 100 оригіналів незаповнених бланків документів, які посвідчують особу.

Засоби для підробки документів / Фото Київська міська прокуратура

Наразі розв'язується питання щодо оголошення підозри організатору протиправної діяльності, а також встановлюються інші учасники шахрайської схеми, у тому числі серед державних службовців.

Бланки для підробки документів / Фото Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що карта поляка дає громадянам України такі переваги у Польщі:

вільний доступ до шкіл та університетів;

можливість подаватись на різноманітні стипендії на однакових правах з громадянами Польщі;

безперешкодно відкривати бізнес;

працевлаштовуватись за відмінними для інших іноземців вимогами щодо оформлення.

Додамо, що для того, щоб отримати карту поляка, потрібно довести свою приналежність до Польщі, скласти екзамен на знання польської мови, а також юридично підтвердити, що один з батьків, бабуся або дідусь, обидвоє прабатьків були представниками польської нації.