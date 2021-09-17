Под видом официальной деятельности участники схемы предлагали гражданам Украины "найти" польских предков, на основе чего те могли бы изготовить карту поляка и вид на жительство в Польше. Преступная группа вводила в заблуждение клиентов и выдавала им поддельные документы, указывая на их оригинальность.

Читайте также Два образования в Польше по стипендиальным программам и обучение в Испании: опыт украинки

Во время обыска правоохранители обнаружили крупные суммы денег, орудия для подделки документов, а также более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, удостоверяющих личность.

Инструменты для подделки документов / Фото Киевская городская прокуратура

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения организатору противоправной деятельности, а также устанавливаются другие участники мошеннической схемы, в том числе среди государственных служащих.

Бланки для подделки документов / Фото Киевская городская прокуратура

Напомним, что карта поляка дает гражданам Украины такие преимущества в Польше:

свободный доступ к школам и университетам;

возможность подаваться на различные стипендии на равных правах с гражданами Польши;

беспрепятственно открывать бизнес;

трудоустраиваться по иным для других иностранцев требованиям оформления.

Добавим, что для того, чтобы получить карту поляка, нужно доказать свою принадлежность к Польше, сдать экзамен на знание польского языка, а также юридически подтвердить, что один из родителей, бабушка или дедушка, оба прародителей были представителями польской нации.