Про це йдеться в сюжеті 5 каналу. Як правило, шахраї використовують одну й ту ж банальну схему.

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Як шахраї обманюють українців

Українці продовжують мріяти про заробітки за кордоном, бо вважають, що це легкий спосіб отримання доходів. Наприклад, працюючи на заводі в Польщі можна заробляти вдвічі більше, ніж за ті самі обов'язки в Україні. В Німеччині та Великій Британії доходи будуть ще вищими.

Вибір компаній, які пропонують допомогу з працевлаштуванням за кордоном, зараз дуже великий. Нещодавно було викрито чергову шахрайську аферу: псевдорекрутери пропонували високооплачувану роботу у Великій Британії, застосовуючи поширену схему. Так, спочатку шахраї обіцяють захмарні заробітки та чудові умови. Далі просять заплатити певну суму грошей за цю вакансію. Коли аферисти отримують кошти від кандидата, вони починають ігнорувати цю людину. Злочинці змінюють номер телефону, видаляють листування та блокують жертву у соціальних мережах.

Як шахраї заробляють на тих, хто шукає роботу за кордоном: дивіться відео