Многие из этих слов уже потеряли актуальность. Но есть и такие, которые периодически можно услышать от носителей языка. И те, и другие представленные в подборке ниже.  

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15 английских слов, способных удивить 

1. Kerfuffle [kəfʌf (ə) l]  суета

Это значит суетиться, когда у людей разные точки зрения. Если двое друзей имеют некоторые разногласия по поводу чего-то и создают много шума, то со словом kerfuffle можно прекрасно описать ситуацию. 

2. Hullabaloo [ˌhʌl.ə.bəluː]  шум, суета

Hullabaloo  это громкие звуки и крики, которые издают люди, когда злятся. Слово появилось в английском языке в середине XVIII века.

3. Cacophony [kəˈkɒf (ə) ni]  какофония

Еще одно слово, связанное с шумом. Cacophony  это смесь ужасных звуков, то есть таких, которые слышать просто невыносимо. Происходит от греческого слова, состоящего из kacos (плохой) и phone (звук).

4. Ragamuffin [ˈraɡəmʌfɪn] – оборванец

Rag – это грязный и потрепанный кусок старой ткани. Соответственно, ragamuffin  это человек, который носит неряшливый одежду, похожую на лохмотья.

5. Whippersnapper [ˈwɪpəsnapə] – сорванец

Хотя этот термин сейчас считается старомодным, он вызовет улыбку у собеседника. Его применяют, как правило, к молодому человеку (или даже ребенку), когда тот проявляет чрезмерную активность и любознательность.

6. Gobbledygook [ɡɒb (ə) ldɪˌɡuːk]  глупости, ерунда 

Слово используют для обозначения бессмысленных слов и описания ситуации, когда люди используют слишком много технических терминов, а другие не могут их понять.

7. Gibberish [ˈdʒɪb (ə) rɪʃ]  тарабарщина

Gibberish – это практически синоним gobbledygook. Значит бессмысленные слова и фразы, которые не имеют большого значения.

8. Poppycock [pɒpɪkɒk]  чушь 

Когда кто-то пытается говорить о чем-то, в чем абсолютно ничего не понимает, или разбрасывается непроверенными фактами, то можно сказать, что такие люди несут poppycock! Слово происходит от голландского pappekak, состоящее из pap (мягкий) и kak (экскременты).

9. Discombobulate [ˌdɪskəmbɒbjʊleɪt]  сбить с толку

Значит запутать с помощью слов, сбить человека с мысли, заставить сомневаться в своем решении.

10. Flummox [flʌməks]  очень сильно запутать

Если вы сейчас чувствуете discombobulated, то вы еще и flummoxed (прилагательное).

В XIX веке слово появилось из диалектов, используемых в некоторых частях Великобритании.

11. Curmudgeon [kəːˈmʌdʒ (ə) n] – ворчун, грубиян

Слово использовалось еще в XVI веке. Им обозначают конфликтную человека, который любит с кем ссориться.

12. Lackadaisical [ˌlakəˈdeɪzɪk (ə) l]  апатичный

Замечательное слово для обозначения неинициативного, равнодушного человека, который ничем не интересуется.

13. Woebegone [wəʊbɪɡɒn]  мрачный, грустный

Это слово можно разделить на две части: woe (горе, печаль) и begone (старомодное слово, означающее окружение чем-то). Итак, woebegone дословно - окруженный печалью.

14. Lollygag [lɒlɪɡaɡ]  бездельничать

Это глагол не имеет ничего общего с леденцами (lollies) или насмешками (gags). Он означает лениться и тратить время зря. 

15. Frankenfood [fraŋk (ə) nfuːd]  еда-франкенштейн, ГМО

В отличие от указанных выше слов, это является новым. Оно неофициально используется для генетически модифицированных продуктов. Frankenfood  это сочетание слов Frankenstein (Франкенштейн  вымышленный персонаж, доктор, создал монстра в своей лаборатории) и food (еда).