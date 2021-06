Многие из этих слов уже потеряли актуальность. Но есть и такие, которые периодически можно услышать от носителей языка. И те, и другие представленные в подборке ниже.

1. Kerfuffle [kəfʌf (ə) l] – суета

Это значит суетиться, когда у людей разные точки зрения. Если двое друзей имеют некоторые разногласия по поводу чего-то и создают много шума, то со словом kerfuffle можно прекрасно описать ситуацию.

2. Hullabaloo [ˌhʌl.ə.bəluː] – шум, суета

Hullabaloo – это громкие звуки и крики, которые издают люди, когда злятся. Слово появилось в английском языке в середине XVIII века.

3. Cacophony [kəˈkɒf (ə) ni] – какофония

Еще одно слово, связанное с шумом. Cacophony – это смесь ужасных звуков, то есть таких, которые слышать просто невыносимо. Происходит от греческого слова, состоящего из kacos (плохой) и phone (звук).

4. Ragamuffin [ˈraɡəmʌfɪn] – оборванец

Rag – это грязный и потрепанный кусок старой ткани. Соответственно, ragamuffin – это человек, который носит неряшливый одежду, похожую на лохмотья.

5. Whippersnapper [ˈwɪpəsnapə] – сорванец

Хотя этот термин сейчас считается старомодным, он вызовет улыбку у собеседника. Его применяют, как правило, к молодому человеку (или даже ребенку), когда тот проявляет чрезмерную активность и любознательность.

Mother: Come here, please.

Child: No, I’m busy.

Mother: I asked you to please come here.

Child: No. Dad said when people are busy you shouldn’t disturb them. So please leave me alone!

Mother: Well, you little whippersnapper!

Мать: иди сюда, пожалуйста.

Ребенок: Нет, я занят.

Мать: Я попросила тебя, пожалуйста, подойди сюда.

Ребенок: Нет. Папа сказал, что когда люди заняты, не стоит их беспокоить. Поэтому, пожалуйста, оставь меня в покое!

Мать: Ну ты и маленький сорванец!