Многие из этих слов уже потеряли актуальность. Но есть и такие, которые периодически можно услышать от носителей языка. И те, и другие представленные в подборке ниже.
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15 английских слов, способных удивить
1. Kerfuffle [kəfʌf (ə) l] – суета
Это значит суетиться, когда у людей разные точки зрения. Если двое друзей имеют некоторые разногласия по поводу чего-то и создают много шума, то со словом kerfuffle можно прекрасно описать ситуацию.
2. Hullabaloo [ˌhʌl.ə.bəluː] – шум, суета
Hullabaloo – это громкие звуки и крики, которые издают люди, когда злятся. Слово появилось в английском языке в середине XVIII века.
3. Cacophony [kəˈkɒf (ə) ni] – какофония
Еще одно слово, связанное с шумом. Cacophony – это смесь ужасных звуков, то есть таких, которые слышать просто невыносимо. Происходит от греческого слова, состоящего из kacos (плохой) и phone (звук).
4. Ragamuffin [ˈraɡəmʌfɪn] – оборванец
Rag – это грязный и потрепанный кусок старой ткани. Соответственно, ragamuffin – это человек, который носит неряшливый одежду, похожую на лохмотья.
5. Whippersnapper [ˈwɪpəsnapə] – сорванец
Хотя этот термин сейчас считается старомодным, он вызовет улыбку у собеседника. Его применяют, как правило, к молодому человеку (или даже ребенку), когда тот проявляет чрезмерную активность и любознательность.
6. Gobbledygook [ɡɒb (ə) ldɪˌɡuːk] – глупости, ерунда
Слово используют для обозначения бессмысленных слов и описания ситуации, когда люди используют слишком много технических терминов, а другие не могут их понять.
7. Gibberish [ˈdʒɪb (ə) rɪʃ] – тарабарщина
Gibberish – это практически синоним gobbledygook. Значит бессмысленные слова и фразы, которые не имеют большого значения.
8. Poppycock [pɒpɪkɒk] – чушь
Когда кто-то пытается говорить о чем-то, в чем абсолютно ничего не понимает, или разбрасывается непроверенными фактами, то можно сказать, что такие люди несут poppycock! Слово происходит от голландского pappekak, состоящее из pap (мягкий) и kak (экскременты).
9. Discombobulate [ˌdɪskəmbɒbjʊleɪt] – сбить с толку
Значит запутать с помощью слов, сбить человека с мысли, заставить сомневаться в своем решении.
10. Flummox [flʌməks] – очень сильно запутать
Если вы сейчас чувствуете discombobulated, то вы еще и flummoxed (прилагательное).
В XIX веке слово появилось из диалектов, используемых в некоторых частях Великобритании.
11. Curmudgeon [kəːˈmʌdʒ (ə) n] – ворчун, грубиян
Слово использовалось еще в XVI веке. Им обозначают конфликтную человека, который любит с кем ссориться.
12. Lackadaisical [ˌlakəˈdeɪzɪk (ə) l] – апатичный
Замечательное слово для обозначения неинициативного, равнодушного человека, который ничем не интересуется.
13. Woebegone [wəʊbɪɡɒn] – мрачный, грустный
Это слово можно разделить на две части: woe (горе, печаль) и begone (старомодное слово, означающее окружение чем-то). Итак, woebegone дословно - окруженный печалью.
14. Lollygag [lɒlɪɡaɡ] – бездельничать
Это глагол не имеет ничего общего с леденцами (lollies) или насмешками (gags). Он означает лениться и тратить время зря.
15. Frankenfood [fraŋk (ə) nfuːd] – еда-франкенштейн, ГМО
В отличие от указанных выше слов, это является новым. Оно неофициально используется для генетически модифицированных продуктов. Frankenfood – это сочетание слов Frankenstein (Франкенштейн – вымышленный персонаж, доктор, создал монстра в своей лаборатории) и food (еда).