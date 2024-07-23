Недавно Lonely Planet, ведущее издательство туристических путеводителей, обнародовало список из 14 лучших пляжей Греции, на которые стоит обратить внимание. У туристов еще есть время посетить их в самую теплую пору.

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Lonely Planet определил лучшие пляжи Греции в 2024 году

Возглавил рейтинг пляж Палеокастрица на северо-западном побережье острова Керкира (Корфу) в Ионическом море.

Популярная курортная зона Палеокастрица, расположенная в 23 километрах к северо-западу от города Корфу, простирается почти на 3 километра через ряд небольших живописных бухт, над которыми возвышаются скалистые горы, покрытые кипарисами и оливковыми деревьями,

– отмечают авторы рейтинга.

В живописной местности расположен легендарный пляж, где, по преданию, прибился к берегу Одиссей. Однако, посетителям следует учитывать, что этот пляж очень популярен в пик сезона, что делает его труднодоступным для занятия шезлонга или места на песке, даже если приезжаете раньше.



Пляж Paleokastritsa занял первое место в рейтинге / Фото Expedia

Пляж Фалассарна на острове Крит занял второе место. Этот большой участок розово-кремового песка, до которого можно добраться за 90 минут езды на автобусе от курортного города Ханья, известен своими захватывающими закатами солнца, кристально чистой водой, волнами и возможностями для занятий водными видами спорта. В пик сезона, с середины июля до середины августа, пляж привлекает многочисленных туристов, особенно однодневных путешественников из Ханьи и Киссамоса.

Согласно недавнему рейтингу, пляж Апелла на острове Карпатос вошел в тройку лучших пляжей. Этот пляж, до которого можно добраться на лодке из города Пигадия, известен своими потрясающими видами: холмами, украшенными полевыми цветами, и высокими скалами на севере и юге.



Пляж Апелла / Фото Discover Greece

Несмотря на то, что это больше галечный пляж, чем песчаный, пляж Апелла высоко ценится посетителями за свою природную красоту.

14 лучших пляжей Греции