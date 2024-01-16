Виявляється, один з найбільш "спокійних" пляжів світу розташований в Європі. Так, туристичний портал Hawaiian Islands проаналізував мільйони відгуків мандрівників на Tripadvisor і визначив такі пляжі.

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10 найспокійніших пляжів у світі

Аналітики підрахували частку відгуків англомовних мандрівників, в яких використовувалася фраза "спокійна вода", щоб вичислити найбільш "тихі" пляжі у світі.

Очолив рейтинг Бебі-Біч на острові Мауї (Гаваї, США) – "спокійна вода" згадувалася тут у 27,82% загальнодоступних оглядів. Загалом більшість пляжів Америки з найспокійнішою водою саме на Гаваях.

Водночас в Європі шість з 10 пляжів континенту з найспокійнішою водою розташовані в Греції, а лідером серед них є пляж Маратхі на острові Крит – "спокійна вода" згадується в 16,17% відгуків.

Пляжі в Європі з найспокійнішою водою / Фото hawaiianislands.com

За межами Греції найтихішими визнали португальські та іспанські пляжі. Найкращий пляж Португалії зі спокійною водою – лагуна пляжу Фос-ду-Арельо в центральній частині країни (9,60% відгуків).

При цьому бразильські пляжі домінують в рейтингу Південної Америки – найспокійнішу воду на континенті має пляж Пунта-дель-Есте в Уругваї (17,60% відгуків).

Ось так виглядає топ-10 "тихих" пляжів світу:

Бебі-Біч (Baby Beach) – Мауї, Гаваї, США. Пляж Тен Бей (Ten Bay Beach) – Ельютера, Багами. Пляж Брауна (Browne's Beach) – Бріджтаун, Барбадос. Кривава затока (Bloody Bay) – Негрил, Ямайка. Морн Руж (Morne Rouge) – Гренада. Плайя-Манса (Playa Mansa) – Пунта-дель-Есте, Уругвай. Пляж Маратхі (Marathi Beach) – Крит, Греція. Плайя-лас-Бальенас (Playa Las Ballenas) – Домініканська Республіка. Карлайл Бей (Carlisle Bay) – Бріджтаун, Барбадос. Пляж Мауна-Кеа (Mauna Kea Beach) – Гаваї, США.

Найтихші пляжі в Європі / Фото hawaiianislands.com

Пляж Навайо у Греції поступово йде під воду

Райський острів Закінф у Греції є однією з найпопулярніших локацій для туристів. Але незабаром він може втратити свою головну "‎родзинку", біля якої мандрівники роблять ефектні фото на пляжі.

Затонулий корабель на пляжі Навайо найчастіше з'являється в інстаграмі туристів та згадується у відгуках про грецький острів Закінф. Йому 43 роки і він, безсумнівно, став символом цієї бухти. Але уламки старого корабля, які поспішають побачити туристи, можуть невдовзі зникнути під водою.

Ця ситуація привернула увагу грецької влади, адже пляж Навайо приносить великий дохід від туризму. Тому країна планує вжити термінових заходів для захисту популярної локації.