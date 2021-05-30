Для кращого розуміння картини спочатку переглянемо список слів. Після цього звернемо увагу на транскрипцію. 

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10 слів з літерами, які пишуться, але не читаються

Спочатку спробуйте про себе прочитати ці слова:

  • schemecomb;
  • climb;
  • knife;
  • often;
  • mortgage;
  • honest;
  • knee;
  • mechanic;
  • rhymth. 

Тепер перевірте себе за допомогою транскрипцій. Також поруч із досліджуваними словами написаний їхній переклад.

Не вимовляємо літеру h у словах:

  • scheme [skiːm] – план, проєкт;
  • honest ['ɔnɪst] – чесний;
  • mechanic [mɪ'kænɪk] – механік;
  • rhymth ['rɪð(ə)m] – ритм, рима.

Не вимовляємо літеру b у словах:

  • comb [kəum] – гребінь для волосся;
  • climb [klaɪm] – вилазити (кудись, на щось).

Не вимовляємо літеру t у словах:

  • often ['ɔfn] – часто (в жодному разі не "офтен", якщо ви говорите британською англійською, але допустимо за новими правилами в American English);
  • mortgage ['mɔːgɪʤ] – застава, іпотека. 

Не вимовляємо літеру k у словах:

  • knife [naɪf] – ніж;
  • knee [niː] – коліно. 

Радимо завчити ці приклади, адже зазначені слова часто зустрічаються в англійській мові. Пам'ятайте, що правильна вимова іноземних слів формує ваш позитивний імідж та свідчить про уважне вивчення мови.