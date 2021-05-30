Для кращого розуміння картини спочатку переглянемо список слів. Після цього звернемо увагу на транскрипцію.
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10 слів з літерами, які пишуться, але не читаються
Спочатку спробуйте про себе прочитати ці слова:
- schemecomb;
- climb;
- knife;
- often;
- mortgage;
- honest;
- knee;
- mechanic;
- rhymth.
Тепер перевірте себе за допомогою транскрипцій. Також поруч із досліджуваними словами написаний їхній переклад.
Не вимовляємо літеру h у словах:
- scheme [skiːm] – план, проєкт;
- honest ['ɔnɪst] – чесний;
- mechanic [mɪ'kænɪk] – механік;
- rhymth ['rɪð(ə)m] – ритм, рима.
Не вимовляємо літеру b у словах:
- comb [kəum] – гребінь для волосся;
- climb [klaɪm] – вилазити (кудись, на щось).
Не вимовляємо літеру t у словах:
- often ['ɔfn] – часто (в жодному разі не "офтен", якщо ви говорите британською англійською, але допустимо за новими правилами в American English);
- mortgage ['mɔːgɪʤ] – застава, іпотека.
Не вимовляємо літеру k у словах:
- knife [naɪf] – ніж;
- knee [niː] – коліно.
Радимо завчити ці приклади, адже зазначені слова часто зустрічаються в англійській мові. Пам'ятайте, що правильна вимова іноземних слів формує ваш позитивний імідж та свідчить про уважне вивчення мови.