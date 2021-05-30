Для кращого розуміння картини спочатку переглянемо список слів. Після цього звернемо увагу на транскрипцію.

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10 слів з літерами, які пишуться, але не читаються

Спочатку спробуйте про себе прочитати ці слова:

schemecomb;

climb;

knife;

often;

mortgage;

honest;

knee;

mechanic;

rhymth.

Тепер перевірте себе за допомогою транскрипцій. Також поруч із досліджуваними словами написаний їхній переклад.

Не вимовляємо літеру h у словах:

scheme [skiːm] – план, проєкт;

honest ['ɔnɪst] – чесний;

mechanic [mɪ'kænɪk] – механік;

rhymth ['rɪð(ə)m] – ритм, рима.

Не вимовляємо літеру b у словах:

comb [kəum] – гребінь для волосся;

climb [klaɪm] – вилазити (кудись, на щось).

Не вимовляємо літеру t у словах:

often ['ɔfn] – часто (в жодному разі не "офтен", якщо ви говорите британською англійською, але допустимо за новими правилами в American English);

mortgage ['mɔːgɪʤ] – застава, іпотека.

Не вимовляємо літеру k у словах:

knife [naɪf] – ніж;

knee [niː] – коліно.

Радимо завчити ці приклади, адже зазначені слова часто зустрічаються в англійській мові. Пам'ятайте, що правильна вимова іноземних слів формує ваш позитивний імідж та свідчить про уважне вивчення мови.