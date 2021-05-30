Для лучшего понимания картины сначала пересмотрим список слов. После этого обратим внимание на транскрипцию. 

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10 слов с буквами, которые пишутся, но не читаются

Сначала попробуйте о себе прочитать эти слова:

  • schemecomb;
  • climb;
  • knife;
  • often;
  • mortgage;
  • honest;
  • knee;
  • mechanic;
  • rhymth.

Теперь проверьте себя с помощью транскрипций. Также рядом с представленными словами написан их перевод.

Не произносим букву h в словах:

  • scheme [skiːm]  план, проект;
  • honest ['ɔnɪst]  честный;
  • mechanic [mɪ'kænɪk] – механик;
  • rhymth ['rɪð (ə) m]  ритм, рифма.

Не произносим букву b в словах:

  • comb [kəum]  гребень для волос;
  • climb [klaɪm]  вылезать (куда, на что-то).

Не произносим букву t в словах:

  • often ['ɔfn]  часто (ни в коем случае не "офтен", если вы говорите на британском английском, но это допустимо по новым правилам в American English);
  • mortgage ['mɔːgɪʤ] – залог, ипотека. 

Не произносим букву k в словах:

  • knife [naɪf] – нож;
  • knee [niː] – колено. 

Советуем заучить эти примеры, ведь указанные слова часто встречаются в английском языке. Помните, что правильное произношение иностранных слов формирует ваш положительный имидж и свидетельствует о внимательном изучении языка.