Для лучшего понимания картины сначала пересмотрим список слов. После этого обратим внимание на транскрипцию.

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10 слов с буквами, которые пишутся, но не читаются

Сначала попробуйте о себе прочитать эти слова:

schemecomb;

climb;

knife;

often;

mortgage;

honest;

knee;

mechanic;

rhymth.

Теперь проверьте себя с помощью транскрипций. Также рядом с представленными словами написан их перевод.

Не произносим букву h в словах:

scheme [skiːm] – план, проект;

– honest ['ɔnɪst] – честный;

– mechanic [mɪ'kænɪk] – механик;

– rhymth ['rɪð (ə) m] – ритм, рифма.

Не произносим букву b в словах:

comb [kəum] – гребень для волос;

– climb [klaɪm] – вылезать (куда, на что-то).

Не произносим букву t в словах:

often ['ɔfn] – часто (ни в коем случае не "офтен", если вы говорите на британском английском, но это допустимо по новым правилам в American English);

– это mortgage ['mɔːgɪʤ] – залог, ипотека.

Не произносим букву k в словах:

knife [naɪf] – нож;

– knee [niː] – колено.