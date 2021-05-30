Для лучшего понимания картины сначала пересмотрим список слов. После этого обратим внимание на транскрипцию.
Интересно От ресторана до топовых международных компаний: как украинка шла за мечтой в Лондоне
10 слов с буквами, которые пишутся, но не читаются
Сначала попробуйте о себе прочитать эти слова:
- schemecomb;
- climb;
- knife;
- often;
- mortgage;
- honest;
- knee;
- mechanic;
- rhymth.
Теперь проверьте себя с помощью транскрипций. Также рядом с представленными словами написан их перевод.
Не произносим букву h в словах:
- scheme [skiːm] – план, проект;
- honest ['ɔnɪst] – честный;
- mechanic [mɪ'kænɪk] – механик;
- rhymth ['rɪð (ə) m] – ритм, рифма.
Не произносим букву b в словах:
- comb [kəum] – гребень для волос;
- climb [klaɪm] – вылезать (куда, на что-то).
Не произносим букву t в словах:
- often ['ɔfn] – часто (ни в коем случае не "офтен", если вы говорите на британском английском, но это допустимо по новым правилам в American English);
- mortgage ['mɔːgɪʤ] – залог, ипотека.
Не произносим букву k в словах:
- knife [naɪf] – нож;
- knee [niː] – колено.
Советуем заучить эти примеры, ведь указанные слова часто встречаются в английском языке. Помните, что правильное произношение иностранных слов формирует ваш положительный имидж и свидетельствует о внимательном изучении языка.