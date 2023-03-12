10 польських слів та фраз, які вимовить не кожен

Українці часто переконані, що польська мова не така вже й складна для вивчення. Але коли вони починають опановувати її все більше, то стає зрозуміло, що доведеться докласти чималих зусиль, аби збільшити свій словниковий запас.

Хай там що, але польська мова має багато слів, які складно не тільки запам'ятати, а й вимовити. Усе через часте поєднання шиплячих звуків. Тож підготували для вас топ найскладніших для іноземців слів та словосполучень польською мовою. Спробуйте вимовити правильно бодай з другої спроби.

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10 польських слів, які важко вимовити

Szczebrzeszyn – місто в Польщі

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz – ім'я та прізвище

Szymankowszczyzna – польська Шчучинщина

Żółć – жовч

Źdźbło – соломина

Chrząszcz brzmi w trzcinie – жук дзижчить у очереті

Różdżka – чарівна паличка

Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu – ми відокремилися від збудженого натовпу

Dżdżownica – дощовий черв'як

Konstantynopolitańczykowianeczka – мешканка Константинополя

Польська скоромовка

Скоромовки, які поляки називають "łamańce językowe", – це гарний спосіб покращити свою дикцію та попрацювати над акцентом. Ось, наприклад, за цю скоромовку на польському екзамені зі знання мови дають рівень C3:

Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebrzeszyna przez Szymankowszczyznę do Pszczyny. I choć nieraz zalewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.