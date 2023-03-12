10 польских слов и фраз, которые произнесет не каждый

Украинцы часто убеждены, что польский язык не такой уж и сложный для изучения. Но когда они начинают овладевать им все больше, то становится понятно, что придется приложить немалые усилия, чтобы увеличить свой словарный запас.

Как бы там ни было, но польский язык имеет много слов, которые сложно не только запомнить, но и произнести. Все из-за частого сочетания шипящих звуков. Так что подготовили для вас топ самых сложных для иностранцев слов и словосочетаний на польском языке. Попытайтесь произнести правильно хотя бы со второй попытки.

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10 польских слов, которые трудно произнести

Szczebrzeszyn – город в Польше

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz – имя и фамилия

Szymankowszczyzna – польская Щучинщина

Żółć – желчь

Źdźbło – соломина

Chrząszcz brzmi w trzcinie – жук жужжит в камышах

Różdżka – волшебная палочка

Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu – мы отделились от возбужденной толпы

Dżdżownica – дождевой червь

Konstantynopolitańczykowianeczka – жительница Константинополя.

Польская скороговорка

Скороговорки, которые поляки называют "łamańce językowe", – это хороший способ улучшить свою дикцию и поработать над акцентом. Вот, например, за эту скороговорку на польском экзамене по знанию языка дают уровень C3:

Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebrzeszyna przez Szymankowszczyzně в Pszczyny. И choć nieraz zalewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.