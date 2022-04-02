Звісно, у будь-якій чужій країні перший час важко адаптуватися, і Німеччина, зокрема Берлін, – не виключення. Аби ваш старт та подальше життя в одній з європейських столиць видалися безболісними та комфортними, ділимося корисною інформацією.

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Ця добірка стане у пригоді кожному громадянину України, який опинився у Берліні. Підготували її у Німецькій громадській організації ABLE e.V.

10 корисних посилань для успішної еміграції до Берліна

Що робити у Берліні відразу по приїзду? Дивіться інструкцію про перші кроки у столиці Німеччини. А ще там ви знайдете інформацію про пошук притулку.

Дивіться про перші кроки у столиці Німеччини. А ще там ви знайдете інформацію про пошук притулку. Про права у емігрантів з України, які набули статусу тимчасового захисту можна почитати тут !

які набули статусу тимчасового захисту можна почитати ! Українцям у Берліні активно допомагають волонтери . Для подання конкретного запиту достатньо заповнити форму .

активно . Для подання конкретного запиту достатньо заповнити . Дивіться оголошення про безкоштовне житло на тимчасовий період.

про на тимчасовий період. Безоплатна медична консультація . Для цього не потрібно мати страховки.

. Для цього не потрібно мати страховки. Якщо ви потребуєте психологічної підтримки , то її надають цілодобово у Telegram-каналі krisenchat Ukrainian або WhatsApp.

, то її надають цілодобово у Telegram-каналі або WhatsApp. Про лайфхаки та поради з власного досвіду від українців, які уже тривалий час живуть в Берліні, можна почитати у Facebook-спільноті Ukrainians in Berlin .

від українців, які уже тривалий час живуть в Берліні, можна почитати у Facebook-спільноті . Чим зайняти дитину у Берліні.

у Берліні. Українці можуть користуватися міським транспортом Берліна безкоштовно до 31 травня 2022. Для цього достатньо показати український паспорт. Зробіть скріншот офіційного рішення на сайті нововведення, якщо контролер відмовиться вас впускати через незнання.

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