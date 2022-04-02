Естественно, в хоть какой чужой стране первое время тяжело приспособиться, и Германия, в том числе Берлин, – не исключение. Чтобы ваш старт и дальнейшая жизнь в одной из европейских столиц показались безболезненными и комфортными, делимся полезной информацией.

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Эта подборка пригодится каждому гражданину Украины, оказавшемуся в Берлине. Подготовили ее в Немецкой общественной организации ABLE eV

10 полезных ссылок для успешной эмиграции в Берлин

Что делать в Берлине сразу после приезда? Смотрите инструкцию о первых шагах в столице Германии. А еще там вы найдете информацию о поиске убежища.

О правах у эмигрантов из Украины, получивших статус временной защиты можно почитать здесь !

Украинцам в Берлине активно помогают волонтеры . Для представления конкретного запроса достаточно заполнить форму .

Смотрите объявления о бесплатном жилье на временный период.

Бесплатная медицинская консультация . Для этого не нужно иметь страховку.

Если вы нуждаетесь в психологической поддержке , то ее предоставляют круглосуточно в Telegram-канале krisenchat Ukrainian или WhatsApp.

О лайфхаках и советах с собственного опыта от украинцев, уже долгое время живущих в Берлине, можно почитать в Facebook-сообществе Ukrainians in Berlin .

Чем занять ребенка в Берлине.

Украинцы могут пользоваться городским транспортом Берлина бесплатно до 31 мая 2022 года. Для этого достаточно показать украинский паспорт. Сделайте скриншот официального решения на сайте нововведения, если контроллер откажется вас впускать по незнанию.