Названо 10 найщасливіших міст для подорожей
Саме такий рейтинг днями склав міжнародний туристичний оператор ClubMed. Він презентував 10 найщасливіших місць на планеті 2022-го року.
Зауважте Названо найздоровіші країни світу: хто очолив рейтинг
У трійку лідерів потрапили Балі (Індонезія), Лас-Вегас (США) та Новий Орлеан (США). У слід за ними йдуть:
- Барселона, (Іспанія)
- Амстердам (Нідерланди)
- Будапешт (Угорщина)
- Ванкувер (Канада)
- Сан-Франциско (США)
- Дубай (ОАЕ)
- Ріо-де-Жанейро (Бразилія)
На основі чого складався рейтинг
Щоб дізнатися, яке місто світу найщасливіше для відпочинку, було проаналізовано декілька джерел, зібравши дані про 50 найбільш відвідуваних туристичних місць у світі.
Так, дані порталу Numbeo були зібрані щодо забруднення навколишнього середовища, злочинності та вартості пива, Tripadvisor зібрав кількість заходів на свіжому повітрі, одноденних поїздок, SPA та оздоровчих центрів у кожному місті на 100 000 осіб. Nomadlist теж використовувався для визначення загального щастя окремих міст і дружність до ЛГБТК.