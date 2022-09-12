Названо 10 найщасливіших міст для подорожей

Саме такий рейтинг днями склав міжнародний туристичний оператор ClubMed. Він презентував 10 найщасливіших місць на планеті 2022-го року.

Зауважте Названо найздоровіші країни світу: хто очолив рейтинг

У трійку лідерів потрапили Балі (Індонезія), Лас-Вегас (США) та Новий Орлеан (США). У слід за ними йдуть:

Барселона , (Іспанія)

, (Іспанія) Амстердам (Нідерланди)

(Нідерланди) Будапешт (Угорщина)

(Угорщина) Ванкувер (Канада)

(Канада) Сан-Франциско (США)

(США) Дубай (ОАЕ)

(ОАЕ) Ріо-де-Жанейро (Бразилія)

На основі чого складався рейтинг

Щоб дізнатися, яке місто світу найщасливіше для відпочинку, було проаналізовано декілька джерел, зібравши дані про 50 найбільш відвідуваних туристичних місць у світі.

Так, дані порталу Numbeo були зібрані щодо забруднення навколишнього середовища, злочинності та вартості пива, Tripadvisor зібрав кількість заходів на свіжому повітрі, одноденних поїздок, SPA та оздоровчих центрів у кожному місті на 100 000 осіб. Nomadlist теж використовувався для визначення загального щастя окремих міст і дружність до ЛГБТК.

Зауважимо, раніше портал Numbeo опублікував перелік із 6 міст світу. В кожному з них можна комфортно жити на 1 000 доларів в місяць. Тож, ознайомтеся зі списком, і, можливо, одне з міст стане вашою наступною зупинкою!