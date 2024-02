Туристам тут завжди раді: які міста Європи найпривітніші для відвідин 2024 року 

Туристи подорожують у пошуку нових вражень та позитивних емоцій. Для багатьох важливий аспект відпочинку – доброзичлива атмосфера та гостинність місцевих мешканців.

Втім, є локації, які не дуже радують привітністю, що в результаті погіршує загальні враження про місто. Тому, щоб не розчаруватися, пропонуємо вам рейтинг найпривітніших напрямків у 2024 році.

Які країни отримали найбільше відзнак?

Нещодавній рейтинг Booking's Traveler Review Awards визначив найкращі світові туристичні напрямки на 2024 рік. Його склали на основі відгуків, зібраних від понад 309 мільйонів клієнтів.

Найбільшу кількість нагород зібрали заклади розміщення в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині та Великій Британії. До першої десятки найбільш гостинних також входять інші країни ЄС, зокрема, як Польща, Хорватія та Португалія.

Водночас у десятці найпривітніших напрямків у світі п'ять регіонів – у Європі. А у п'ятірці найпривітніших міст – три європейські.

10 найпривітніших міст на Землі у 2024 році

Десятка міст, де найбільше гостинні до туристів, за рейтингом Booking's Traveler Review Awards виглядає так:

Арраял д'Ажуда, Бразилія; Ермуполіс, Греція; Віана-ду-Каштелу, Португалія; Дейлсфорд, Австралія; Гріндельвальд, Швейцарія; Моаб, США; Юзес, Франція; Мазатлан, Мексика; Джайсалмер, Індія; Фудзікавагутіко, Японія.

Бразильське місто Арраял д'Ажуда посіло 1 місце у рейтингу / Фото Unsplash

Водночас можна не обмежуватися містами, а обрати найпривітніший регіон, де комфортно відпочивати туристам. У 2024 році це такі напрямки:

Пертшир, Британія; Пенху, Тайвань; Бояка, Колумбія; Трентіно-Альто-Адідже, Італія; Лос Лагос, Чилі; Еронго, Намібія; Отаго, Нова Зеландія; Лапландія, Фінляндія; Астурія, Іспанія; Фрісландія, Нідерланди.

Зауважимо, TripAdvisor склав рейтинг 2024 Travellers' Choice Best of the Best Awards for Beaches. Ці найкращі пляжі року приваблюють мандрівників золотистим піском, нерівними береговими лініями та кришталево чистими блакитними водами.