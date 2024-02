Туристам здесь всегда рады: какие города Европы самые приветливые для посещения в 2024 году

Туристы путешествуют в поиске новых впечатлений и положительных эмоций. Для многих важный аспект отдыха - доброжелательная атмосфера и гостеприимство местных жителей.

Впрочем, есть локации, которые не очень радуют приветливостью, что в результате ухудшает общие впечатления о городе. Поэтому, чтобы не разочароваться, предлагаем вам рейтинг самых приветливых направлений в 2024 году.

Какие страны получили больше всего наград?

Недавний рейтинг Booking's Traveler Review Awards определил лучшие мировые туристические направления на 2024 год. Его составили на основе отзывов, собранных от более 309 миллионов клиентов.

Наибольшее количество наград собрали заведения размещения в Италии, Испании, Франции, Германии и Великобритании. В первую десятку самых гостеприимных также входят другие страны ЕС, в частности, как Польша, Хорватия и Португалия.

В то же время в десятке самых гостеприимных направлений в мире пять регионов – в Европе. А в пятерке самых приветливых городов – три европейские.

10 самых приветливых городов на Земле в 2024 году

Десятка городов, где больше всего гостеприимны к туристам, по рейтингу Booking's Traveler Review Awards выглядит так:

Арраял д'Ажуда, Бразилия; Эрмуполис, Греция; Виана-ду-Каштелу, Португалия; Дейлсфорд, Австралия; Гриндельвальд, Швейцария; Моаб, США; Юзес, Франция; Мазатлан, Мексика; Джайсалмер, Индия; Фудзикавагутико, Япония.

Бразильский город Арраял д'Ажуда занял 1 место в рейтинге / Фото Unsplash

В то же время можно не ограничиваться городами, а выбрать самый приветливый регион, где комфортно отдыхать туристам. В 2024 году это такие направления:

Пертшир, Великобритания; Пенху, Тайвань; Бояка, Колумбия; Трентино-Альто-Адидже, Италия; Лос Лагос, Чили; Эронго, Намибия; Отаго, Новая Зеландия; Лапландия, Финляндия; Астурия, Испания; Фрисландия, Нидерланды.

Заметим, TripAdvisor составил рейтинг 2024 Travellers' Choice Best of the Best Awards for Beaches. Эти лучшие пляжи года привлекают путешественников золотистым песком, неровными береговыми линиями и кристально чистыми голубыми водами.