Щороку платформа туристичних орієнтирів випускає серію нагород Travellers' Choice Awards. Сьогодні оприлюднила "Найкращі з найкращих речей, які можна зробити" в 11 категоріях, зокрема, найкращі парки розваг світу та США.

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10 найкращих парків розваг і аквапарків світу

Це вдалий рік для Іспанії, яка посіла перше місце в цій категорії. Бразилія показала себе добре з трьома парками.

Siam Park: Адехе, Іспанія Puy du Fou: Les Epesses, Франція Beto Carrero World: Пенья, Бразилія Puy du Fou España: Толедо, Іспанія The Milky Way Adventure Park: Кловеллі, Велика Британія Hot Park: Ріо-Квенте, Бразилія



Hot Park у Бразилії / Фото Tripadvisor

Waterbom Bali: Кута, Індонезія Dollywood: Піджен-Фордж, Теннессі Universal's Islands of Adventure: Орландо Parque Terra Magica Florybal: Канела, Бразилія

10 найкращих парків розваг і аквапарків США

Американську версію очолили два парки Флориди, які потрапили в топ-10 світового списку.

Dollywood: Піджен-Фордж, Теннессі Universal's Islands of Adventure: Орландо Magic Kingdom Park: Орландо Universal Studios Hollywood: Лос-Анджелес



Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесі / Фото Tripadvisor