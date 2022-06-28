Щороку платформа туристичних орієнтирів випускає серію нагород Travellers' Choice Awards. Сьогодні оприлюднила "Найкращі з найкращих речей, які можна зробити" в 11 категоріях, зокрема, найкращі парки розваг світу та США.
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10 найкращих парків розваг і аквапарків світу
Це вдалий рік для Іспанії, яка посіла перше місце в цій категорії. Бразилія показала себе добре з трьома парками.
- Siam Park: Адехе, Іспанія
- Puy du Fou: Les Epesses, Франція
- Beto Carrero World: Пенья, Бразилія
- Puy du Fou España: Толедо, Іспанія
- The Milky Way Adventure Park: Кловеллі, Велика Британія
- Hot Park: Ріо-Квенте, Бразилія
Hot Park у Бразилії / Фото Tripadvisor
- Waterbom Bali: Кута, Індонезія
- Dollywood: Піджен-Фордж, Теннессі
- Universal's Islands of Adventure: Орландо
- Parque Terra Magica Florybal: Канела, Бразилія
10 найкращих парків розваг і аквапарків США
Американську версію очолили два парки Флориди, які потрапили в топ-10 світового списку.
- Dollywood: Піджен-Фордж, Теннессі
- Universal's Islands of Adventure: Орландо
- Magic Kingdom Park: Орландо
- Universal Studios Hollywood: Лос-Анджелес
Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесі / Фото Tripadvisor
- Universal Studios Florida: Орландо
- Silver Dollar City: Бренсон, Міссурі
- Funland: Rehoboth Beach, штат Делавер
- Fun Spot America: Кіссіммі, Флорида
- Santa's Village: Джефферсон, Нью-Гемпшир
- Busch Gardens: Тампа, Флорида