Щороку платформа туристичних орієнтирів випускає серію нагород Travellers' Choice Awards. Сьогодні оприлюднила "Найкращі з найкращих речей, які можна зробити" в 11 категоріях, зокрема, найкращі парки розваг світу та США.

Зауважте В які країни Європи можна поїхати, якщо 90 днів безвізу закінчилися

10 найкращих парків розваг і аквапарків світу

Це вдалий рік для Іспанії, яка посіла перше місце в цій категорії. Бразилія показала себе добре з трьома парками.

  1. Siam Park: Адехе, Іспанія
  2. Puy du Fou: Les Epesses, Франція
  3. Beto Carrero World: Пенья, Бразилія
  4. Puy du Fou España: Толедо, Іспанія
  5. The Milky Way Adventure Park: Кловеллі, Велика Британія
  6. Hot Park: Ріо-Квенте, Бразилія


Hot Park у Бразилії / Фото Tripadvisor

  1. Waterbom Bali: Кута, Індонезія
  2. Dollywood: Піджен-Фордж, Теннессі
  3. Universal's Islands of Adventure: Орландо
  4. Parque Terra Magica Florybal: Канела, Бразилія

10 найкращих парків розваг і аквапарків США

Американську версію очолили два парки Флориди, які потрапили в топ-10 світового списку.

  1. Dollywood: Піджен-Фордж, Теннессі
  2. Universal's Islands of Adventure: Орландо
  3. Magic Kingdom Park: Орландо
  4. Universal Studios Hollywood: Лос-Анджелес


Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесі / Фото Tripadvisor

  1. Universal Studios Florida: Орландо
  2. Silver Dollar City: Бренсон, Міссурі
  3. Funland: Rehoboth Beach, штат Делавер
  4. Fun Spot America: Кіссіммі, Флорида
  5. Santa's Village: Джефферсон, Нью-Гемпшир
  6. Busch Gardens: Тампа, Флорида