Каждый год платформа туристических ориентиров выпускает серию наград Travellers' Choice Awards. Сегодня обнародовала "Лучшие из лучших вещей, которые можно сделать" в 11 категориях, в том числе лучшие парки развлечений мира и США.

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10 лучших парков развлечений и аквапарков мира

Это удачный год для Испании, занявшей первое место в этой категории. Бразилия показала себя хорошо с тремя парками.

  1. Siam Park: Адехе, Испания
  2. Puy du Fou: Les Epesses, Франция
  3. Beto Carrero World: Пенья, Бразилия
  4. Puy du Fou España: Толедо, Испания
  5. The Milky Way Adventure Park: Кловелли, Великобритания
  6. Hot Park: Рио-Квенте, Бразилия


Hot Park в Бразилии / Фото Tripadvisor

  1. Waterbom Bali: Кута, Индонезия
  2. Dollywood: Пиджен-Фордж, Теннесси
  3. Universal's Islands of Adventure: Орландо
  4. Parque Terra Magica Florybal: Канела, Бразилия

10 лучших парков развлечений и аквапарков США

Американскую версию возглавили два парка Флориды, попавших в топ-10 мирового списка.

  1. Dollywood: Пиджен-Фордж, Теннесси
  2. Universal's Islands of Adventure: Орландо
  3. Magic Kingdom Park: Орландо
  4. Universal Studios Hollywood: Лос-Анджелес

Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесе / Фото Tripadvisor

  1. Universal Studios Florida: Орландо
  2. Silver Dollar City: Брэнсон, Миссури
  3. Funland: Rehoboth Beach, штат Делавер
  4. Fun Spot America: Киссимми, Флорида
  5. Santa's Village: Джефферсон, Нью-Гэмпшир
  6. Busch Gardens: Тампа, Флорида