У пошуках кращого життя: 10 міст Європи, які є найкращими для переїзду у 2024 році

Багато людей переїжджають у нове місто або країну заради кар'єри та кращих умов життя. У ЄС оцінили якість життя в містах за 2023 рік, і близько 90% жителів Європи висловили задоволеність життям у своєму місті.

Швейцарське місто Цюрих, раніше визнане найдорожчим містом світу для життя, також назвали найкращим місцем в Європі для переїзду в 2024 році, ґрунтуючись на рівні задоволеності життям серед місцевих жителів. До слова, у першу десятку лідерів потрапили відразу по два міста в Швейцарії та Німеччині.

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При цьому в доповіді наголошується тенденція, що менші міста сприймаються як краще місце для життя в багатьох аспектах, включаючи безпеку, охорону здоров'я, доступність житла і місцеве державне управління. Крім того, такі міста вважаються кращими для літніх людей, сімей з маленькими дітьми і мігрантів.

10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році

Цюрих, Швейцарія (97% задоволених життям жителів). Копенгаген, Данія (96%). Гронінген, Нідерланди (96%). Гданськ, Польща (95%). Лейпциг, Німеччина (95%). Стокгольм, Швеція (95%). Женева, Швейцарія (95%). Росток, Німеччина (94%). Клуж-Напока, Румунія (94%). Брага, Португалія (94%).

При цьому Гронінген, Брага і Гданськ входять в десятку міст, які також вважаються найкращими для проживання іммігрантів. Також до списку найкращих за цим показником потрапили такі міста, як:

Кардіфф (Велика Британія),

Лісабон (Португалія),

Барселона (Іспанія),

Тайнсайд (Велика Британія),

Гамбург (Німеччина),

Гельсінкі (Фінляндія),

Глазго (Велика Британія).

Лісабон посів 2 місце у рейтинг найкращих міст для проживання іммігрантів / Фото Unsplash

З іншого боку, містами, які отримали найнижчі бали за задоволеність жителів життям у своєму місті, стали:

Палермо (Італія),

Афіни (Греція),

Стамбул (Туреччина),

Тирана (Албанія),

Неаполь (Італія),

Белград (Сербія),

Рим (Італія),

Скоп'є (Північна Македонія),

Мішкольц (Угорщина),

Подгориця (Чорногорія).

Зауважимо, раніше Закордон 24 писав про найкрасивіше місце Європи у 2024 році. Ним було визнано стародавнє італійське село на Сицилії, яке, здається, застигло в часі.