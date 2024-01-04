У пошуках кращого життя: 10 міст Європи, які є найкращими для переїзду у 2024 році
Джерело:Schengen Visa Info
Багато людей переїжджають у нове місто або країну заради кар'єри та кращих умов життя. У ЄС оцінили якість життя в містах за 2023 рік, і близько 90% жителів Європи висловили задоволеність життям у своєму місті.
Швейцарське місто Цюрих, раніше визнане найдорожчим містом світу для життя, також назвали найкращим місцем в Європі для переїзду в 2024 році, ґрунтуючись на рівні задоволеності життям серед місцевих жителів. До слова, у першу десятку лідерів потрапили відразу по два міста в Швейцарії та Німеччині.
Читайте також Ніколи не повторюйте за ними: найбезглуздіші витівки туристів за 2023 рік
При цьому в доповіді наголошується тенденція, що менші міста сприймаються як краще місце для життя в багатьох аспектах, включаючи безпеку, охорону здоров'я, доступність житла і місцеве державне управління. Крім того, такі міста вважаються кращими для літніх людей, сімей з маленькими дітьми і мігрантів.
10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році
- Цюрих, Швейцарія (97% задоволених життям жителів).
- Копенгаген, Данія (96%).
- Гронінген, Нідерланди (96%).
- Гданськ, Польща (95%).
- Лейпциг, Німеччина (95%).
- Стокгольм, Швеція (95%).
- Женева, Швейцарія (95%).
- Росток, Німеччина (94%).
- Клуж-Напока, Румунія (94%).
- Брага, Португалія (94%).
При цьому Гронінген, Брага і Гданськ входять в десятку міст, які також вважаються найкращими для проживання іммігрантів. Також до списку найкращих за цим показником потрапили такі міста, як:
- Кардіфф (Велика Британія),
- Лісабон (Португалія),
- Барселона (Іспанія),
- Тайнсайд (Велика Британія),
- Гамбург (Німеччина),
- Гельсінкі (Фінляндія),
- Глазго (Велика Британія).
Лісабон посів 2 місце у рейтинг найкращих міст для проживання іммігрантів / Фото Unsplash
З іншого боку, містами, які отримали найнижчі бали за задоволеність жителів життям у своєму місті, стали:
- Палермо (Італія),
- Афіни (Греція),
- Стамбул (Туреччина),
- Тирана (Албанія),
- Неаполь (Італія),
- Белград (Сербія),
- Рим (Італія),
- Скоп'є (Північна Македонія),
- Мішкольц (Угорщина),
- Подгориця (Чорногорія).
Зауважимо, раніше Закордон 24 писав про найкрасивіше місце Європи у 2024 році. Ним було визнано стародавнє італійське село на Сицилії, яке, здається, застигло в часі.