Швейцарське місто Цюрих, раніше визнане найдорожчим містом світу для життя, також назвали найкращим місцем в Європі для переїзду в 2024 році, ґрунтуючись на рівні задоволеності життям серед місцевих жителів. До слова, у першу десятку лідерів потрапили відразу по два міста в Швейцарії та Німеччині.

Читайте також Ніколи не повторюйте за ними: найбезглуздіші витівки туристів за 2023 рік

При цьому в доповіді наголошується тенденція, що менші міста сприймаються як краще місце для життя в багатьох аспектах, включаючи безпеку, охорону здоров'я, доступність житла і місцеве державне управління. Крім того, такі міста вважаються кращими для літніх людей, сімей з маленькими дітьми і мігрантів.

10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році

  1. Цюрих, Швейцарія (97% задоволених життям жителів).
  2. Копенгаген, Данія (96%).
  3. Гронінген, Нідерланди (96%).
  4. Гданськ, Польща (95%).
  5. Лейпциг, Німеччина (95%).
  6. Стокгольм, Швеція (95%).
  7. Женева, Швейцарія (95%).
  8. Росток, Німеччина (94%).
  9. Клуж-Напока, Румунія (94%).
  10. Брага, Португалія (94%).

При цьому Гронінген, Брага і Гданськ входять в десятку міст, які також вважаються найкращими для проживання іммігрантів. Також до списку найкращих за цим показником потрапили такі міста, як:

  • Кардіфф (Велика Британія),
  • Лісабон (Португалія),
  • Барселона (Іспанія),
  • Тайнсайд (Велика Британія),
  • Гамбург (Німеччина),
  • Гельсінкі (Фінляндія),
  • Глазго (Велика Британія).

Лісабон

Лісабон посів 2 місце у рейтинг найкращих міст для проживання іммігрантів / Фото Unsplash

З іншого боку, містами, які отримали найнижчі бали за задоволеність жителів життям у своєму місті, стали:

  • Палермо (Італія),
  • Афіни (Греція),
  • Стамбул (Туреччина),
  • Тирана (Албанія),
  • Неаполь (Італія),
  • Белград (Сербія),
  • Рим (Італія),
  • Скоп'є (Північна Македонія),
  • Мішкольц (Угорщина),
  • Подгориця (Чорногорія).

Зауважимо, раніше Закордон 24 писав про найкрасивіше місце Європи у 2024 році. Ним було визнано стародавнє італійське село на Сицилії, яке, здається, застигло в часі.