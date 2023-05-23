Щось на багатому: які міста світу є найкращими для розкішної відпустки

Для цього є чимало локацій. Зокрема, туристичне видання Travel Off Path склало рейтинг найкращих міст для розкішного відпочинку. Перелік сформували з космополітичних міст, куди у 2022 році найактивніше спрямовувалися міжнародні мандрівники, витративши там мільярди доларів на елітні розваги, шопінг, вишукані ресторани, розкішні готелі та тури.

Читайте також У пошуках прохолоди: де в Європі сховатися від пекельної спеки цього літа

До топ-3 міст світу, де туристи звикли витрачати багато грошей, потрапили Дубай, Доха і Лондон.

10 найкращих міст світу для розкішного відпочинку

Дубай (ОАЕ)

Цей мегаполіс в ОАЕ останнім часом привертає дедалі більше уваги мандрівників з багатьох причин. Хоча є способи відвідати Дубай і не розоритися, більшість приїжджає сюди саме за розкішшю, яку можна отримати на численних висококласних курортах, в ресторанах і магазинах світового класу, а також за індивідуальними програмами.

У 2022 році іноземні мандрівники витратили в Дубаї майже 30 мільярдів доларів.

Доха (Катар)

Ця країна набула популярності з кількох причин, серед яких і Чемпіонат світу з футболу, який відбувався тут в 2022 році. У підсумку торік іноземні туристи витратили в Катарі понад 16 мільярдів доларів.

Доха з її 24 ресторанами, відзначеними зірками Мішлен, є міжнародним кулінарним напрямком. Також в місті близько 80 п'ятизіркових готелів.

Лондон (Велика Британія)

Як місто з найбільшою кількістю п'ятизіркових готелів у світі, британська столиця завжди була популярним місцем, куди люди з усіх верств суспільства приїжджали, щоб відвідати його музеї світового класу.

Розорення тут інакше, ніж в близькосхідних містах, а елітна нерухомість поєднує в собі стриману елегантність, якою славиться це місто. У 2022 році іноземні туристи витратили в Лондоні близько 16 мільярдів доларів.

Лондон / Фото UnSplash

Макао (Китай)

Це місто вже давно відоме як світова столиця азартних ігор, і об'єкти тут набагато перевершують своїх "родичів" в Лас-Вегасі. Макао – це блиск, гламур і надмірності.

У 2022 році іноземні відвідувачі витратили тут майже 16 мільярдів доларів, хоча варто відзначити, що в цю цифру входять також гості з материкового Китаю та Гонконгу.

Амстердам (Нідерланди)

Цей давній фаворит найрізноманітніших туристів – від тусовників до люкс-клієнтів – отримав майже 14 мільярдів доларів від міжнародного туризму торік.

Зараз Амстердам намагається змінити своє позиціювання як туристичне місце для тих, хто хоче відчути більше, ніж гучні тусовки, і змінений образ, здається, приваблює клієнтів вищого класу, які приїжджають витратити серйозні гроші. Досвід тут варіюється від п'ятизіркової вечері на воді до оздоровчих ретритів та розкішних магазинів.

Стамбул (Туреччина); Барселона (Іспанія); Нью-Йорк (США); Сінгапур; Париж (Франція).

​Зверніть увагу: в такий складний час фінансові можливості кожного українця змінилися, тому рекомендуємо обирати напрямок, який не дуже вдарить по кишені. Закордон 24 раніше підготував добірку з п'яти доступних курортів Європи для морського відпочинку.