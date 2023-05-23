Для этого есть немало локаций. В частности, туристическое издание Travel Off Path составило рейтинг лучших городов для роскошного отдыха. Список сформировали из космополитических городов, куда в 2022 году наиболее активно направлялись международные путешественники, потратив там миллиарды долларов на элитные развлечения, шопинг, изысканные рестораны, роскошные отели и туры.

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В топ-3 города мира, где туристы привыкли тратить много денег, попали Дубай, Доха и Лондон.

10 лучших городов мира для роскошного отдыха

Дубай (ОАЭ)

Этот мегаполис в ОАЭ в последнее время привлекает все большее внимание путешественников по многим причинам. Хотя есть способы посетить Дубай и не разориться, большинство приезжает сюда именно за роскошью, которую можно получить на многочисленных высококлассных курортах, ресторанах и магазинах мирового класса, а также по индивидуальным программам.

В 2022 году иностранные путешественники потратили в Дубае около 30 миллиардов долларов.

Доха (Катар)

Эта страна приобрела популярность по нескольким причинам, среди которых и Чемпионат мира по футболу, проходивший здесь в 2022 году. В итоге в прошлом году иностранные туристы израсходовали в Катаре более 16 миллиардов долларов.

Доха с ее 24 ресторанами, отмеченными звездами Мишлена, является международным кулинарным направлением. Также в городе около 80 пятизвездочных отелей.

Лондон (Великобритания)

Как город с самым большим количеством пятизвездочных отелей в мире, британская столица всегда была популярным местом, куда люди из всех слоев общества приезжали, чтобы посетить его музеи мирового класса.

Разорение здесь иначе, чем в ближневосточных городах, а элитная недвижимость сочетает в себе сдержанную элегантность, которой славится этот город. В 2022 году иностранные туристы израсходовали в Лондоне около 16 миллиардов долларов.

Лондон / Фото UnSplash

Макао (Китай)

Этот город уже давно известен как мировая столица азартных игр, и объекты здесь намного превосходят своих "родственников" в Лас-Вегасе. Макао – это блеск, гламур и излишества.

В 2022 году иностранные посетители потратили здесь около 16 миллиардов долларов, хотя стоит отметить, что в эту цифру входят также гости из материкового Китая и Гонконга.

Амстердам (Нидерланды)

Этот давний фаворит самых разных туристов – от тусовщиков до люкс-клиентов – получил почти 14 миллиардов долларов от международного туризма в прошлом году.

Сейчас Амстердам пытается изменить свое позиционирование как туристическое место для тех, кто хочет почувствовать больше громких тусовок, и измененный образ, кажется, привлекает клиентов высшего класса, которые приезжают потратить серьезные деньги. Опыт здесь варьируется от пятизвездочного ужина на воде до оздоровительных ретритов и роскошных магазинов.

Стамбул (Турция); Барселона (Испания); Нью-Йорк (США); Сингапур; Париж (Франция).​

Обратите внимание: в такое сложное время финансовые возможности каждого украинца изменились, поэтому рекомендуем выбирать направление, которое не очень ударит по карману. Заграница 24 ранее подготовила подборку из пяти доступных курортов Европы для морского отдыха.