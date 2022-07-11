10 найбільш затребуваних професій в Європі

Однак є список професій, які мають найбільшу популярність в Європі. Такий рейтинг опублікував Євростат.

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При цьому фахівці зазначили, що кількість вакансій за останній рік на території європейських країн різко зросла і підшукати нове місце стало простіше.

За даними Євростату, 3 перші сходинки рейтингу посідають:

Ф ахівці з приготування їжі у закладах харчування наразі мають великий попит. Кількість людей працездатного віку, які знайшли роботу в цій галузі, збільшилася на 25%. В результаті загальна кількість працевлаштованих європейців у цій галузі зросла до 1,4 мільйона осіб.

наразі мають великий попит. Кількість людей працездатного віку, які знайшли роботу в цій галузі, збільшилася на 25%. В результаті загальна кількість працевлаштованих європейців у цій галузі зросла до 1,4 мільйона осіб. На другому місці за популярністю серед професій у ЄС – працівники сфери послуг . Мовиться про бортпровідників, кондукторів, гідів, офіціантів, барменів, перукарів, косметологів, домробітниць та тощо. За рік кількість людей, що знайшли роботу в цій сфері, збільшилася на 9,6%.

. Мовиться про бортпровідників, кондукторів, гідів, офіціантів, барменів, перукарів, косметологів, домробітниць та тощо. За рік кількість людей, що знайшли роботу в цій сфері, збільшилася на 9,6%. На третьому місці – ІТ-фахівці. У цій сфері потрібні розробники програмного забезпечення та додатків, аналітики, фахівці з баз даних і мереж та інші. Зазначається, що за рік кількість фахівців збільшилася приблизно на 400 000 осіб – понад 4,5 мільйона європейців працюють у сфері інформаційних технологій.

Крім того, на території ЄС зросла кількість робочих пропозицій у юридичній, соціальній, культурній сфері, сфері гостинності, роздрібної торгівлі та обслуговування. Більше можливостей знайти роботу стало для ремісничих робітників та співробітників друкарень.

Також дещо зріс попит на науковців, й збільшилася зайнятість у сфері інформаційних технологій та зв'язку, у галузі науки і техніки, у керівників на виробництвах і співробітників у сфері спеціалізованих послуг.

Водночас за цей рік у ЄС відбулося значне скорочення кількості робітників у сільському і лісовому господарстві та рибальстві.



10 найбільш затребуваних професій в Європі / Скриншот з сайту Євростату