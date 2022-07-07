У Польщі раз за разом вводяться в дію інструменти, які спрощують для українців процес адаптації. Так, запрацював портал Pracawpolsce, який орієнтований на біженців з України, що шукають роботу в сусідній країні. А з огляду на те, що переважна більшість вимушених переселенців таки планують працевлаштуватися, сайт може стати популярним серед наших громадян.

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За словами уповноваженого уряду з питань кібербезпеки Януш Цешинський, новий сервіс має налагодити контакти між роботодавцями у Польщі та громадянами України. Там кожен зможе знайти вакансію відповідно до своєї освіти, кваліфікації та досвіду.

Зауважте! Вхід на сайт можливий лише через індивідуальний профіль, який громадяни України отримували разом із номером PESEL. До слова, уже понад 1,1 мільйона українців отримали номер PESEL.

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