У Польщі раз за разом вводяться в дію інструменти, які спрощують для українців процес адаптації. Так, запрацював портал Pracawpolsce, який орієнтований на біженців з України, що шукають роботу в сусідній країні. А з огляду на те, що переважна більшість вимушених переселенців таки планують працевлаштуватися, сайт може стати популярним серед наших громадян.
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За словами уповноваженого уряду з питань кібербезпеки Януш Цешинський, новий сервіс має налагодити контакти між роботодавцями у Польщі та громадянами України. Там кожен зможе знайти вакансію відповідно до своєї освіти, кваліфікації та досвіду.
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