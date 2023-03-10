Ідеально для соло-туристок: 10 найбезпечніших країн для подорожей поодинці

Нове дослідження InsureMyTrip визначило напрямки, куди жінки можуть зі спокійною душею подорожувати поодинці. До топ-10 найбезпечніших міст для соло-мандрівниць потрапили Дубай, Мадрид, Анталья і Краків.

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Дубай (ОАЕ) визнали найбезпечнішим містом для жінок, які подорожують поодинці. Автори дослідження описують місто як найбезпечніше місце для жінок навіть для прогулянок вночі.

10 найбезпечніших країн для жінок-туристок 2023

Дубай, ОАЕ.

Мадрид, Іспанія.

Чіангмай, Таїланд.

Анталья, Туреччина.

Мюнхен, Німеччина.

Барселона, Іспанія.

Медіна, Саудівська Аравія.

Прага, Чехія.

Краків, Польща.

Лісабон, Португалія.

Дубай визнали найбезпечнішим містом для соло-туристок у 2023 / Фото UnSplash

Названо найбезпечніші країни Європи у 2023 році

Компанії Gamblino.com визначила 10 найбезпечніших країн Європи. В межах дослідження було проаналізовано 9 показників, пов'язаних з безпекою в пунктах призначення. Враховувалися кількість вбивств, нападів і смертей на дорогах, ризик стихійних лих і глобальний індекс миру.

До п'ятірки найбезпечніших країн Європи потрапили Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Данія і Люксембург, а Україна і Росія посіли останні місця. Очолила свіжий рейтинг найбезпечніших для туристів європейських країн станом на початок 2023 року Швейцарія.