Тайвань планує платити туристам за відвідування країни

Влада країни вирішила залучати туристів незвичайним способом. Їм збираються платити гроші за відвідування Тайваню.

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Нову програму реалізовуватимуть у два етапи. До 2023 планують залучити близько 6 мільйонів туристів, до 2026 – збільшити цю цифру до 10 мільйонів.

Які будуть суми виплат:

індивідуальні туристи зможуть отримати по 5 000 тайванських доларів (близько 154 євро);

групи – по 20 000 (близько 615 євро).

Міністр транспорту Ван Куо-цай заявив у середу, що грошова допомога буде доставлена в цифровому вигляді. Ці кошти можна буде використати на житло, харчування та розваги. Щоправда, як можна подати заявку на "гранти", поки не повідомляють.

Гроші будуть виділятися в рамках кількох заходів щодо просування туризму,

– коментує генеральний директор Бюро з туризму Чан Ші-Чжун.

Водночас інші країни запроваджують туристичні податки. Збори для мандрівників уже діють у Туреччині, Латвії та Іспанії. У Таїланді та на Сейшелах планують запровадити цьогоріч, але трохи згодом.

Туризм у Тайвані

Заходи спрямовані на залучення більшої кількості відвідувачів з ключових ринків, включаючи Японію, Південну Корею, Південно-Східну Азію, Гонконг і Макао, а також Європу і Америку.

Тайвань побачив трохи менш як 900 000 в'їзних відвідувачів у 2022 році, згідно зі статистикою Тайванського бюро туризму. Серед найбільших груп були відвідувачі з В'єтнаму, Індонезії, Японії та США. Ці цифри є часткою від показників 2019 року, коли Тайвань залучив рекордні 11,8 мільйона міжнародних туристів – більш ніж на 7% більше, ніж у попередньому році.

Острів скасував обмеження на в'їзд у жовтні 2022 року, після одного з найдовших закриттів кордонів у світі.