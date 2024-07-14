Оренда авто у Європі: в яких країнах найдешевше орендувати машину

У 2024 році оренда автомобіля є доступною для туристів, які подорожують Європою. Така послуга надає мандрівникам більше свободи пересування і можливість відвідати місця, до яких складно дістатися автобусом або поїздом.

Сервіс з бронювання подорожей Skyscanner провів дослідження цін на оренду автомобілів у містах різних країн Європи, щоб визначити, де найвигідніше брати машину напрокат цьогоріч. Очолила рейтинг столиця Мальти Валлетта, де середня ціна за день оренди авто становить 20,68 фунта стерлінгів (близько 26,5 доларів).

Читайте також Не лише неймовірна краса, а й комфорт: Tripadvisor назвав найкращі пляжі світу у 2024 році

Найкращою країною Європи для подобової оренди автомобілів була визнана Іспанія, адже одразу чотири її міста потрапили до першої десятки рейтингу.

10 міст Європи з найдешевшою орендою автомобілів:

Валлетта, Мальта – приблизно 26,5 доларів. Фару, Португалія – приблизно 29,3 долара. Анталья, Туреччина – приблизно 29,7 долара. Пафос, Кіпр – приблизно 31,2 долара. Севілья, Іспанія – приблизно 32,6 долара. Аліканте, Іспанія – приблизно 32,65 долара. Валенсія, Іспанія – приблизно 32,7 долара. Ларнака, Кіпр – приблизно 33,35 долара. Малага, Іспанія – приблизно 33,4 долара. Лісабон, Португалія – приблизно 33,4 долара.

Корисні поради для економії на оренді авто

Експерти рекомендують бронювати автомобіль за 1 – 2 тижні до початку подорожі для досягнення найбільш економічно вигідного варіанту.

Дослідження показало, що в таких країнах як Іспанія, Португалія та Греція можна заощадити найбільше, забронювавши автомобіль за 7 днів до подорожі.

У Франції ж рекомендується бронювати авто за 14 днів до початку подорожі для досягнення найкращої ціни.