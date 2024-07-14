Сервис по бронированию путешествий Skyscanner провел исследование цен на аренду автомобилей в городах разных стран Европы, чтобы определить, где выгоднее всего брать машину напрокат в этом году. Возглавила рейтинг столица Мальты Валлетта, где средняя цена за день аренды авто составляет 20,68 фунта стерлингов (около 26,5 долларов).

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Лучшей страной Европы для посуточной аренды автомобилей была признана Испания, ведь сразу четыре ее города попали в первую десятку рейтинга.

10 городов Европы с самой дешевой арендой автомобилей:

Валлетта, Мальта – примерно 26,5 долларов. Фару, Португалия – примерно 29,3 доллара. Анталья, Турция – примерно 29,7 доллара. Пафос, Кипр – примерно 31,2 доллара. Севилья, Испания – примерно 32,6 доллара. Аликанте, Испания – приблизительно 32,65 доллара. Валенсия, Испания – примерно 32,7 доллара. Ларнака, Кипр – примерно 33,35 доллара. Малага, Испания – примерно 33,4 доллара. Лиссабон, Португалия – примерно 33,4 доллара.

Полезные советы для экономии на аренде авто

Эксперты рекомендуют бронировать автомобиль за 1 – 2 недели до начала путешествия для достижения наиболее экономически выгодного варианта.

Исследование показало, что в таких странах как Испания, Португалия и Греция можно сэкономить больше всего, забронировав автомобиль за 7 дней до путешествия.

Во Франции же рекомендуется бронировать авто за 14 дней до начала путешествия для достижения наилучшей цены.